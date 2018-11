Nuoto, Meeting di Bolzano 2018. Ceccon re del dorso e doppio personale. Sbriciolato Martinenghi: buon rientro

Le conferme (e che conferme) di Thomas Ceccon e la rinascita di Nicolò Martinenghi. La prima giornata del meeting di Bolzano regala l’ennesimo sorriso all’Italnuoto dei giovani, presentando un Thomas Ceccon super competitivo anche in vasca corta e un Martinenghi già in discreta condizione nonostante la lunga assenza dalle gare. Una vittoria di sostanza nei 100 dorso e personale migliorato nettamente nei 50 farfalla e nei 100 misti, chiusi entrambi al secondo posto: Ceccon esce dalla piscina di Bolzano con tre risultati cronometrici di grande qualità e dà l’impressione di aver preso più consapevolezza delle sue potenzialità.

Era la sfida più attesa e ha mantenuto le attese quella dei 50 rana maschili. Fabio Scozzoli ritrova l’avversario più forte e si esalta nella vasca che lo ha visto spesso protagonista a Bolzano vincendo la gara di cui è campione d’Europa in 26”40. Nicolò Martinenghi, al rientro dopo il lungo stop per infortunio, non dispiace soprattutto sulla fase nuotata e chiude al secondo posto in 26”84, terzo posto per il bulgaro Shumkov in 27”69.

Una strepitosa Kathleen Baker dà lustro al meeting bolzanino dominando i “suoi” 100 dorso con il crono di 56”85, record della manifestazione ma lontano quasi un secondo dal suo miglior crono stagionale in corta.

Margherita Panziera non riesce a tenere il ritmo della primatista del mondo in vasca lunga soprattutto nei primi 50 metri e si deve accontentare del secondo posto con un buon 58”88. Terza piazza per la statunitense Deloof in 59”95. Baker concede il bis nei 100 misti, che presentano un podio tutto statunitense: la dorsista si impone in 59”35 davanti alle prime due della penultima serie, Dahlia Worrell in 1’01”50 e Stewart in 1’01”75.

Più di un sussulto lo regala il plurimedagliato di Buenos Aires Thomas Ceccon che sfrutta l’onda lunga della condizione per far segnare un ottimo 52”00 nei 100 dorso a soli 3 decimi dal personale. Secondo posto per lo specialista della vasca corta Lorenzo Mora in 52”37 e terzo per l’israeliano Gamburg, partito fortissimo e con una chiusura non eccelsa a 52”45.

Nei 50 farfalla Ceccon sfiora un successo clamoroso con una seconda vasca da incorniciare inchinandosi solo al tedesco Marius Kusch che chiude in 23”20, davanti all’azzurro in 23”36 (personale migliorato di 3 decimi), terza piazza per l’estone Zaitsev, che con 23”63 precede il campione europeo dei 100 in lunga Piero Codia, solo quarto. Il tedesco Kusch concede il bis poco più tardi nei 100 misti chiudendo in 53”54 e precedendo di un solo centesimo Ceccon con un 53”55 che significa personale migliorato di sei decimi. Terza piazza per Fabio Scozzoli in 54”01.

Kelsi Dalhia Worrell mette subito le cose in chiaro sul suo stato di forma dominando i 100 stile con un eloquente 52”61, davanti alla connazionale Neal (54”22) e ad Erika Ferraioli in 54”32. La doppietta per Kelsi Dahlia Worrell arriva poco dopo con vittoria e record della manifestazione nei 50 farfalla in 25”67, secondo posto per la connazionale Stewart in 25”86, terzo gradino del podio per l’azzurra Elena Di Liddo, non brillantissima in 26”36.

Successo brasiliano con Matheus Santana che tocca prima di tutti nei 100 stile uomini con 48”23 davanti al tedesco Kusch che chiude in 48”39. Terzo posto per lo statunitense Chadwick che sopravanza per un soffio (48”46) l’azzurro Marco Orsi, quarto in 48”55.

Il primo sigillo azzurro di giornata, in ordine temporale, porta la firma di Martina Carraro che si aggiudica i 50 rana in 30”99, battendo l’estone Romanjuk (31”24) e la statunitense Baker, nell’insolito ruolo di ranista (31”38).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Enrico Spada