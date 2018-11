Nuoto, Coppa del Mondo Pechino 2018: Mykhailo Romanchuk vince e convince nei 1500 sl, Sjoestroem battuta dalla Heemskerk nei 200 sl

La seconda giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo a Pechino (Cina) di nuoto è andata in archivio. Le attenzioni per il programma agonistico non mancava e i protagonisti non hanno deluso.

Partiamo dalla specialità più lunga, i 1500 stile libero maschili. Ebbene, nella prova in cui resistenza e gestione la fanno da padrone, l’ucraino Mykhailo Romanchuk non ha deluso le attese. Nella vasca corta cinese l’ucraino ha fatto capire di esserci e il riscontro, visto il periodo, è ben augurante per lui: 14’29″88 per il classe ’96 a precedere il padrone di casa Xinjie Ji 14’35″13 e il connazionale Sergii Frolov (14’38″01). Convincente anche la prestazione del russo Vladimir Morozov, capace di aggiudicarsi i 100 stile libero uomini con il crono di 45″66, unico ad abbattere il muro dei 46″. Senza ombra di dubbio l’atleta dell’Est sarà tra i protagonisti nella prossima rassegna iridata di Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. A completare il podio lo statunitense Blake Pieroni (47″00) e il cinese Yujie Hou (47″52). Cina che si è presa la scena nei 50 dorso maschili grazie al successo di Jiayu Xu (22″70) nettamente primo, davanti all’americano Michael Andrew (23″14) e al citato Morozov (23″36).

Nei 50 rana uomini il russo Kirill Prigoda ha fatto valere le sue grandi doti acquatiche prevalendo con il tempo di 26″02, mettendosi alle spalle Andrew (26″15) ed il bielorusso Ilya Shymanovich (26″22). Nei 200 misti maschili i padroni di casa hanno ripreso a suonare la carica grazie a Shun Wang che ha toccato la piastra in 1’52″08, facendo meglio del giapponese Hiromasa Fujimori (1’53″87) e dell’australiano Matthew Wilson (1’54″60). Terzo successo cinese della serie nei 200 farfalla uomini dove Zhuhao Li ha dominato la scena in 1’51″94 davanti al nipponico Masayuki Umemoto (1’53″64) e all’ungherese David Verraszto (1’54″81).

Sul versante femminile la magiara Katinka Hosszu ha fatto suoi i 400 misti vincendo con il crono di 4’25″68 e precedendo piuttosto nettamente le cinesi Min Zhou (4’37″02) e Tianyao Li (4’40″22). Hosszu che poi si è dovuta accontentare della seconda piazza nei 100 dorso dove a trionfare è stata l’australiana Minna Atherton con il tempo di 56″49 mentre l’ungherese ha chiuso in 56″53. Terza posizione per l’olandese Kira Toussaint (56″54). Olanda protagonista nei 200 stile libero dove Femke Heemskerk ha battuto la svedese Sarah Sjoestroem: 1’52″22 per la tulipana contro l’1’52″35 della scandinava. Sul terzo gradino del podio troviamo la cinese Junxuan Yang (1’53″41). Sjoestroem che si è riscattata nei 50 farfalla (25″03), superando di appena un centesimo l’olandese Ranomi Kromowidjojo (25″04). A completare la top3 la cinese Yufei Zhang (25″31). Infine la sfida dei 100 rana tra la russa Yuliya Efimova e la giamaicana Alia Atkinson ha sorriso alla prima: 1’03″09 per la campionessa d’Europa a Glasgow contro l’1’03″44 della Atkinson. In terza posizione l’altra russa Vitalina Simonova.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix / Shutterstock.com