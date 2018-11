Nuoto, Coppa del Mondo Pechino 2018: Kromowidjojo batte Sjoestroem nei 100 sl, Morozov e Larkin in evidenza nell’ultima giornata

Ultima giornata di gare nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2018 di nuoto nella vasca da 25 metri di Pechino (Cina), con grandi protagonisti in evidenza.

Nei 100 stile libero donne l’atteso confronto tra Ranomi Kromowidjojo e Sarah Sjoestroem ha visto prevalere ancora una volta l’olandese con il crono di 51″51 di appena 5 centesimi migliore del tempo della scandinava che ancora una volta ha dovuto subire una sconfitta. Sjoestroem comunque a segno nei 100 farfalla femminili, dove la campionessa nordica si è imposta con il tempo di 55″58, unica ad abbattere la barriera dei 56″. Alle sue spalle le cinesi Zhang Yufei (56″53) e Wang Yichun (57″13).

Cina a fare la voce grossa negli 800 stile libero donne, visto il podio monopolizzato dalla selezione orientale: vittoria per Yang Calping (8’29″05) davanti a Chen Ruohan (8’30″04) ed a Liu Zhitong (8’35″37). In grande evidenza, poi, nei 100 dorso uomini il campione australiano Mitchell Larkin. L’aussie si è imposto con il grande riscontro di 49″97, l’unico sotto il limite dei 50″, davanti al padrone di casa Li Guangyuan (51″60) e al connazionale Bradley Woodward (51″91).

Sempre estremamente performante Vladimir Morozov. Il russo ha toccato per primo la piastra nei 50 farfalla uomini in 22″27 facendo meglio del solito americano Michael Andrew (22″76) e del bielorusso Yauhen Tsurkin (22″88). Russia in grande spolvero nei 200 rana uomini vinti da Kirill Prigoda che, dopo aver dominato nella velocità, si è espresso ad alto livello anche in questa distanza: 2’01″59 per lui a precedere l’altro russo Anton Chupkov (2’02″10), medaglia d’oro agli Europei di Glasgow 2018, e l’australiano Matthew Wilson (2’03″26).

Non poteva mancare la firma della lady di ferro Katinka Hosszu. La campionessa magiara vince i suoi 200 misti con il tempo di 2’05″25 battendo l’australiana Emily Seebohm (2’07″86) e la cinese Ye Shiwen (2’08″16), che alle Olimpiadi di Londra 2012 stupì il mondo nei 400 misti per poi non ripetersi. Ungheria protagonista anche nei 400 misti maschili con il campione continentale David Verraszto che in 4’04″09 si è messo alle spalle il giapponese Hiromasa Fujimori e l’australiano Jared Gilliland (4’09″55). A completamento del quadro vittorie nei 200 dorso femminili dell’aussie Minna Atherton (2’02″02) e dello statunitense Blake Pieroni (1’42″65) nei 200 stile libero maschili.













Foto: katacarix / Shutterstock.com