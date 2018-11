Nuoto, Coppa del Mondo Singapore 2018: Morozov, Hosszu e Sjoestroem i protagonisti dell’ultimo atto

Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta ormai prossima alla conclusione. Da domani, fino al 17 novembre, la piscina di Singapore sarà teatro di sfide interessanti nell’ultimo atto della rassegna mondiale che porrà la parola fine a questa avventura nel 2018. Ci si aspettano grandi riscontri come negli appuntamenti precedenti.

Gli osservati speciali saranno sempre loro: Vladimir Morozov, Katinka Hosszu e Sarah Sjoestroem. Il russo, dopo aver estasiato nei 100 misti (record del mondo) e nei 50-100 stile libero, vuol continuare a impressionare, confermando gli eccellenti tempi di questa competizione. Risultati che non stupiscono, essendo Morozov uno dei migliori interpreti della vasca corta, abilissimo nelle fasi di partenza, virata e subacquea. Pertanto attendersi da lui i fuochi d’artificio non è una visione troppo ottimistica.

Lo stesso discorso lo merita la Hosszu. Reduce da un’estate molto complicata, per la separazione dal marito-allenatore Shane Tusup, la lady di ferro ha ritrovato la miglior condizione e nelle sue gare (100-200-400 misti, 50-100-200 dorso) vorrà porre il proprio marchio. Il medesimo obiettivo sarà quello della Sjoestroem, apparsa però un po’ stanca nella tappa giapponese. Le sconfitte nei 100 farfalla per mano della talentuosa nipponica Rikako Ikee oppure nei 100 stile libero ad opera dell’olandese Ranomi Kromowidjojo alimentano dei dubbi sulla condizione della nordica, che non parteciperà ai prossimi Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina).

Forse il “serbatoio” di Sarah è in riserva? Lo scopriremo al pari di quello che sapranno fare anche i ranisti russi eccezionali a Tokyo. Kirill Prigoda e Anton Chupkov hanno nuotato divinamente e in quest’ultima recita vorranno far vedere di essere degni del ruolo di primattori.













Foto: katacarix / Shutterstock.com