Nuoto, Coppa del mondo Pechino 2018: Vladimir Morozov e Ranomi Kromowidjojo in evidenza nella prima giornata

Prima giornata di gare nella quinta tappa di Coppa del Mondo di nuoto in piscina (vasca corta) a Pechino (Cina). Un day-1 nel quale i padroni di casa sono stati protagonisti, mantenendo le promesse della vigilia.

Nei 400 stile libero donne la neo primatista Jianjiahe Wang non ha partecipato ma la sua connazionale Bingjie Li ha fatto vedere di non essere da meno. L’argento iridato negli 800 stile libero a Budapest, nonché bronzo nei 400 sl, si è aggiudicata la gara scendendo sotto il limite dei 4′ realizzando il crono di 3’59″20 e mettendo in mostra delle notevoli qualità acquatiche. Alle spalle della cinesina, l’olandese Femke Heemskerk (4’02″24) e l’altra esponente del Paese asiatico Yaxin Liu (4’04″30). Cina a fare la voce grossa anche sul versante maschile in questa specialità. Xinjie Ji ha trionfato con il tempo di 3’40″82 precedendo l’ucraino Mykhailo Romanchuk (3’43″32) e l’americano Blake Pieroni (3’45″52). Romanchuk, che vedremo nel corso di questa quinto appuntamento in World Cup nei 1500 stile libero, sarà tra gli osservati speciali in chiave azzurra, pensando ai nostri Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti.

200 dorso uomini che hanno parlato ancora cinese grazie a Jiayu Xu, capace di toccare la piastra con l’ottimo riscontro di 1’49″08, battendo il primatista del mondo in vasca corta Mitchell Larkin (1’50″72) e l’altro australiano Bradley Woodward (1’51″92). Territorio di conquista per la selezione di casa sono stati anche i 100 farfalla uomini dove Zhuhao Li (50″74) ha preceduto di pochissimo il bielorusso Yauhen Tsurkin (50″84). Gara molto equilibrata come testimonia la terza piazza del giapponese Keita Sunama (50″88). A rompere il dominio cinese, tra gli uomini, ci ha pensato il russo Kirill Prigoda che ha fatto suoi i 100 rana in 56″61 mettendosi alle spalle Zibei Yan (57″01) e il bielorusso Ilya Shymanovich (57″10). In evidenza poi nella velocità pura l’altro russo Vladimir Morozov che nei 50 stile libero e nei 100 misti si è aggiudicato il successo davanti allo statunitense Michael Andrew: 20″87 (50 sl) e 50″84 (100 misti) per l’atleta dell’Est a dimostrazione della sua eccellente confidenza con la piscina da 25 metri.

In campo femminile da notare anche il successo nei 50 sl dell’olandese Ranomi Kromowidjojo che si è permessa il lusso di prevalere nei confronti della svedese Sarah Sjoestroem: 23″48 per l’orange contro il il 23″54 della scandinava, mentre un’altra tulipana ha completato il podio, ovvero la Heemskerk (23″91). Olanda ancora protagonista nei 50 dorso donne dove Kira Toussaint ha trionfato in 26″21, regolando all’arrivo la cinese Yuanhui Fu (26″33) e l’australiana Emily Seebohm. Non poteva mancare poi la firma della lady di ferro Katinka Hosszu, vittoriosa nei 200 farfalla (2’02″88) e nei 100 misti (57″05), segno che la campionessa magiara si sta ritrovando dopo un’estate piuttosto problematica, conseguenza della separazione dal marito-allenatore Shane Tusup. A chiosa, da segnalare la vittoria della russa Yuliya Efimova (2’16″98) nei 200 rana donne, a precedere la connazionale Vitalina Simonova (2’19″86) e la cinese Yun He (2’21″33).













Foto: katacarix / Shutterstock.com