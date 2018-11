Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: tante stelle al via, pensando ai Mondiali di Hangzhou

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA, bronzo 400 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA, bronze 400 fs

Tutto in due giorni nella piscina da 25 metri a Riccione per i Campionati italiani invernali di vasca corta. L’evento, posizionato a meno di due settimane dalla manifestazione clou di quest’ultima parte di stagione, ovvero i Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), non avrà una funzione qualificante per la rassegna iridata. Come detto, il limite di tempo imposto dalla FIN era il 18 novembre e di conseguenza questi Assoluti daranno occasione a chi non sarà presente in Asia di mettersi in mostra. Vengono in mente in questo senso Silvia Scalia, Laura Letrari, Alessia Polieri, Federico Bocchia e Marco De Tullio.

Per quanto riguarda i big è chiaro che questo campionato sarà particolare. Ci sarà Gabriele Detti, mentre dovrebbe mancare Gregorio Paltrinieri. Assisteremo al remake della sfida nella rana maschile tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi, che ha animato la scena negli ultimi meeting italiani e poi la tre volte campionessa d’Europa Simona Quadarella che sarà all’opera per testarsi in vista di quel che sarà.

Fari puntati, ovviamente, anche su Federica Pellegrini. La fuoriclasse veneta, tornata a gareggiare nei 200 stile libero a Genova, risulta iscritta nei 100 e 200 sl e 100-200 dorso. Vedremo in quale specialità sceglierà di gareggiare a così breve distanza dall’appuntamento cinese. La curiosità sul suo conto, come è logico, è tanta e quindi non resta che aspettare quel che accadrà in piscina.

Tra i giovani gli osservati speciali saranno Thomas Ceccon, Federico Burdisso, Alessandro Miressi ed Ilaria Cusinato. Il veneto, reduce da una stagione lunghissima che lo ha visto grande protagonista nelle Olimpiadi giovanili a Buenos Aires (Argentina), è tra gli atleti che più sono migliorati nell’ultimo periodo: il record italiano assoluto dei 200 misti sfiorato lo certifica. Per quanto riguarda Burdisso i punti di domanda ci sono in quanto, tra impegni di studio e preparazione, lo si è visto poco mentre il campione europeo dei 100 stile libero sembra aver recuperato da alcune problematiche fisiche dell’ultimo periodo: la vasca corta gli piace poco ma sarà bello vederlo in gara. Lo stesso vale per la Cusinato, anche lei in grande ascesa.













Credit: Lapresse