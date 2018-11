Nuoto, Margherita Panziera: “Non mi immaginavo un tempo del genere. Questo risultato promette bene per i Mondiali”

“Non mi sono resa conto di andare così forte durante la gara anche perché ho caricato fino a un paio di giorni fa. Il mio allenatore mi aveva detto di fare la gara normale, io mi sentivo bene in acqua ma non immaginavo un tempo del genere“. Queste le prime parole di Margherita Panziera a RaiSport, autrice del nuovo record italiano dei 200 dorso femminili (2’01″56) nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta a Riccione 2018.

Una prestazione sensazionale per l’azzurra che ha letteralmente sbriciolato il precedente primato che le apparteneva (2’02″43 alla rassegna olimpica di Copenhagen, in Danimarca, nel 2017). Condotta di gara regale per lei che si candida dunque, dopo l’oro conquistato agli Europei 2018 a Glasgow nella piscina da 50 metri, ad un ruolo di primo piano nei prossimi Mondiali di Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre: “Questo crono promette bene, ci sono ancora una decina di giorni e bisogna riuscire a definire gli ultimi dettagli ma se va così va bene. Ora sono più sicura di me e questo mi dà una marcia in più, prima facevo le gare a caso e invece adesso sono più lucida perché sono cresciuta come persona e come atleta”













Foto: OASport