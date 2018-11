NFL 2019 (risultati decima settimana): continua la corsa di Rams, Chiefs e Saints, cadono Patriots e Falcons, risorgono Packers e Cowboys

La decima settimana della NFL 2019 non regala particolari sorprese, ma diverse conferme. Nella NFC, per esempio, la corsa alla vetta sembra ormai un discorso tra Los Angeles Rams e New Orleans Saints, mentre nella AFC scappano i Kansas City Chiefs, che approfittano dell’inatteso ko dei New England Patriots.

RISULTATI DELLA DECIMA SETTIMANA

CINCINNATI BENGALS (5-4) – NEW ORLEANS SAINTS (8-1) 14-51. Dopo aver fermato i Rams, stavolta i Saints schiantano i Bengals. Gli oro-neri sembrano un’armata inarrestabile con un attacco spaziale guidato dall’infinito Drew Brees. Il QB con i 3TD di oggi (tanti quanti gli incompleti lanciati) sale al secondo posto nella lista all-time per le mete su lancio superando Brett Favre e puntando il mirino su Peyton Manning. Mark Ingram aggiunge 104yds su corsa e 58 su ricezione con 1TD, Alvin Kamara altre 56 con 2TD e Michael Thomas 70yds e 2TD. Match da incubo per Andy Dalton ed i Bengals, mai in ritmo e mai in partita. I Saints volano!

KANSAS CITY CHIEFS (9-1) – ARIZONA CARDINALS (2-7): 26-14. I Chiefs regolano i Cardinals e scappano nella AFC. Patrick Mahomes lancia per 249yds e 2TD coadiuvato dai soliti Kareem Hunt (71yds su corsa e 25 su ricezione) e Tyreek Hill da 117 su ricezione e 2TD. Cardinals sempre più in fondo alla NFC nonostante una buona prova di David Johnson da 98yds e un td su corsa.

LOS ANGELES RAMS (9-1) – SEATTLE SEAHAWKS (4-5): 36-31. Vittoria più complicata del previsto per i dominatori della NFC. Il match della NFC West si decide solamente nell’ultimo quarto con il solito trio: Jared Goff (318yds e 2TD, Todd Gurley da 120yds su corsa e Brendin Cooks da 100 yds su ricezione). Seattle tiene testa ai Rams fino a che resiste il suo gioco di corsa, che tocca le 276yds.

PHILADELPHIA EAGLES (4-5) – DALLAS COWBOYS (4-5): 20-27. I campioni in carica proseguono nella loro annata disfunzionale. Pesantissimo ko interno nel duello della NFC East che permette ai Redskins di scappare in classifica. Zeke Elliott con le sue corse distrugge la difesa di Phila, con 151yds e un td, ai quali aggiunge 36yds e un td su ricezione. Bene Dak Prescott da 270yds e il nuovo arrivato Amari Cooper con 75yds su ricezione. Gli Eagles vedono 360yds da Carson Wentz, ma la squadra è lontana parente di quella di un anno fa.

TENNESSEE TITANS (5-4) – NEW ENGLAND PATRIOTS (7-3) 34-10. Clamoroso a Nashville. I Patriots perdono malamente e interrompono la striscia di sei vittorie consecutive. I Titans dominano con Marcus Mariota da 228yds e 2TD e un ottimo Corey Davis da 125yds su ricezione, con la difesa che tiene Tom Brady (appena 21/41 nei lanci e nessun TD) e compagnia a secco nella seconda frazione ed appena 10 punti. Ko inatteso per New England che vede fuggire i Chiefs nella AFC.

CLEVELAND BROWNS (3-6-1) – ATLANTA FALCONS (4-5): 28-16. Tonfo incredibile dei Falcons (nonostante 330yds e 2TD di Matt Ryan) che spengono sul nascere i sogni di rimonta nella NFC. Vittoria per i Browns che cambiano marcia nel terzo quarto con 14 punti e un Baker Mayfield da 3TD. Dominatore dell’attacco è il running back Nick Chubb da 176yds e 8.8yds di media per portata.

PITTSBURGH STEELERS (6-2-1) – CAROLINA PANTHERS (6-3): 52-21. Dopo il touchdown nel drive di apertura del solito McCaffrey su lancio di Cam Newton, gli Steelers impiegano una sola azione per pareggiare (lancio di 75yds per JuJu Smith Schuster) quindi Vince Williams intercetta Newton e riporta in meta il 14-7. In pochi secondi il match viene ribaltato e Pittsburgh non si ferma più. L’attacco domina su corsa con James Conner e con il solito Antonio Brown per via aerea. La secondaria dei Panthers viene disintegrata da Roethlisberger (322yds e ben 5TD) ed il punteggio assume proporzioni clamorose. Gli Steelers dominano e chiudono 52-21 dimostrando che, Le’Veon Bell o non Le’Veon Bell, sono di nuovo una realtà nella AFC. Chiefs e Patriots sono avvertite..

CHICAGO BEARS (6-3) – DETROIT LIONS (3-6) 34-22. Tutto facile per i Bears che vincono questo scontro diretto nella NFC North. Match del Soldier Field messo in cassaforte già all’intervallo sul 26-7. Da una parte Mitch Trubisky lancia per 355yds e 3TD, dall’altra Matthew Stafford continua nella sua annata da alti e bassi con 274yds ma conditi da un paio di intercetti.

GREEN BAY PACKERS (4-4-1) – MIAMI DOLPHINS (5-5): 31-12. Al Lambeau Field i Packers sono inarrestabili e schiantano anche i Dolphins grazie al loro Aaron meno famoso, il running back Jones, che chiude con 145yds e 2TD. Rodgers, invece, lancia per 199yds e 2TD, entrambi per Davante Adams. Miami crolla nel secondo tempo, dopo aver segnato solamente su field goal.

TAMPA BAY BUCCANEERS (3-6) – WASHINGTON REDSKINS (6-3) 3-16. I Redskins si rilanciano nella NFC East grazie ad un successo per nulla scintillante in casa dei derelitti Bucs. Ryan Fitzpatrick lancia ben 406yds ma senza TD e con 2 intercetti, aggiungendo anche due fumble. Si decide tutto nel finale con un parziale di 10-0 nell’ultimo quarto. Tampa Bay non va oltre un field goal nel secondo quarto.

NEW YORK JETS (3-7) – BUFFALO BILLS (3-7): 10-41. Nel match tra le Cenerentole della AFC East, i Bills dominano la difesa dei Jets con Matt Barkley da 232yds e 2TD, LeSean McCoy da 113yds su corsa e 2TD. Per i biancoverdi, invece, Josh McCown offre una prova misera con 17/34 e 135yds su lancio con ben 2Int. All’intervallo il punteggio era già sul 31-3. Disfatta interna per i newyorkesi.

OAKLAND RAIDERS (1-8) – LOS ANGELES CHARGERS (7-2): 6-20. I Raiders sono sempre più lanciati verso la prima scelta assoluta del prossimo draft, e lasciano strada spianata ai Chargers che passeggiano con il solito Melvin Gordon da 93yds su corsa, mentre Philip Rivers si ferma a 223yds su lancio, senza brillare come in altre occasioni.

INDIANAPOLIS COLTS (4-5) – JACKSONVILLE JAGUARS (3-6): 29-26. Match a due facce. Colts superlativi nel primo tempo con 29 punti contro i 16 dei Jags, ma che rischiano nel finale con Jacksonville che chiude con un 10-0 che li fa arrivare vicini alla rimonta. Per i finalisti della AFC della scorsa annata, stagione ormai in archivio.

Foto: NFL Phillip Rubino / Shutterstock.com