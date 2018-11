Milan-Juventus 0-2 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Decidono Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Higuain sbaglia il rigore

La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti a San Siro grazie al micidiale colpo di testa di Mario Mandzukic che in avvio di partita è riuscito a concretizzare il bellissimo cross dalla sinistra di Alex Sandro e al gol di Cristiano Ronaldo nel finale. I Campioni d’Italia hanno poi controllato l’incontro, i rossoneri hanno avuto l’occasione per pareggiare in chiusura di primo tempo ma Gonzalo Higuain ha sbagliato il calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Milan-Juventus 0-2.

GOL MANDZUKIC (0-1):

GOL DI CRISTIANO RONALDO (0-2):

RIGORE SBAGLIATO DA HIGUAIN (0-1):

ESPULSIONE GONZALO HIGUAIN (0-2):

PALO DI DYBALA SU PUNIZIONE (0-1):

