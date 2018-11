Maratona New York 2018: quando si corre e su che canale vederla in tv e streaming. Calendario e programma

La Maratona di New York 2018 si correrà domenica 4 novembre rispettando la tradizione che prevede che la 42 km più celebre e prestigiosa del mondo si disputi la prima domenica del mese. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della Grande Mela dove oltre 50000 podisti si cimenteranno in una prova emozionante e coinvolgente cercando di arrivare al traguardo per la gloria. Ci sarà naturalmente grande battaglia anche per la vittoria tra i migliori runners che si confronteranno testa a testa lungo i cinque quartieri principali della metropoli statunitense. L’Italia sarà presente con ben 3177 podisti, seconda Nazione più rappresentata esclusivamente alle spalle degli USA padroni di casa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Maratona New York 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 4 NOVEMBRE:

15.20 Partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 Partenza Maratona maschile (professionisti)

16.15 Seconda onda (amatori)

16.40 Terza onda (amatori)

17.00 Quarta onda (amatori)

MARATONA NEW YORK 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.