Volley, Mondiale per club 2018: Civitanova-Fakel Novy Urengoy. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo

Oggi giovedì 29 novembre si giocherà Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La Lube scenderà in campo con la certezza di essere già qualificata alle semifinali della rassegna iridata, la sfida contro la compagine russa servirà solo per assegnare il primo posto nel girone e delineare gli accoppiamenti per il turno a eliminazione diretta. I cucinieri si presentano all’appuntamento dopo l’impresa compiuta contro lo Zenit Kazan quando hanno rimontato da 9-14 nel tie-break, oggi Osmany Juantorena e compagni proveranno a dettare legge anche contro la formazione di Volkov e Kliuka.



Sfida da urlo per Civitanova che vuole regalarsi un successo da sogno e che scenderà in campo con la grinta giusta per fare saltare il banco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match valido per il Mondiale per Club 2018 di volley maschile.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Fakel Novy Urengoy vs Cucine Lube Civitanova

CIVITANOVA-FAKEL: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di RaiSport.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













