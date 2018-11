NBA 2019, i risultati della notte (25 novembre): Golden State batte i Kings in volata, Milwaukee regola gli Spurs

Si sono giocate sette partite nella notte della NBA e lo spettacolo non è mancato. I Golden State Warriors hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei Sacramento Kings alla Oracle Arena, vittoria per 117-116. I ragazzi di Dave Jorger si sono portati in vantaggio con due liberi di De Aaron Fox a 26 secondi dalla fine, a decidere tutto è stato però il canestro di Klay Thompson a cinque secondi dal termine, un rimbalzo d’attacco in seguito a un suo errore in sottomano. A spiccare sono i 44 punti di uno spettacolare Kevin Durant (record stagionale), affiancato dai 31 punti del già citato Thompson, Golden State ha giocato senza Steph Curry e Draymond Green. I Campioni in carica tornano al comando della classifica della Western Conference con mezza partita di vantaggio su Clippers, Grizzlies e Nuggets.



San Antonio crolla per la sesta volta nelle ultime otto gare, gli Spurs ci hanno provato al Fiserv Forum di Milwaukee ma i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio in una partita dal punteggio elevato (135-129). Protagonisti assoluti Giannis Antetokounmpo e DeMar DeRozen, cioè le stelle delle due franchigie: i 34 punti di DeRozan hanno fatto volare gli Spurs anche sul +11 nell’ultimo quarto ma The Greek Freak si è scatenato e ha messo a segno 14 dei suoi 34 punti nel quarto conclusivo risolvendo così la contesa. Da annotare i 12 punti in 17 minuti di Marco Belinelli che però non sono serviti a San Antonio per vincere.

Denver batte Oklahoma per 105-98, i primi due quarti sono risultati decisivi perché i Nuggets hanno messo un solco di 21 punti che poi gli avversari non sono più riusciti a recuperare. Jamal Muray (22) e Torrey Craig (10) rispondono a Paul George (24) e portano la franchigia al secondo posto in classifica. Vittoria casalinga per Cleveland che batte gli Houston Rockets per 117-108. I Cavaliers hanno messo le cose in chiaro già a metà del secondo quarto e poi hanno dilagato spinti dai 29 punti di Collin Sexton e dal buon Jordan Clarkson (20) mentre a Houston non sono bastati i 40 punti dello stratosferico James Harden.

Nelle altre tre partite della notte: Dallas batte Boston per 113-104 con i 20 punti di Harrison Barnes, Minnesota liquida Chicago per 111-96 con super Karl Anthony Towns (35), i Washington Wizards vincono in casa per 124-114 contro New Orleans grazie ai 29 punti di Otto Porter. Di seguito tutti i risultati della notte NBA, questa sera si giocheranno Lakers-Magic e Pistons-Suns.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (25 NOVEMBRE):

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 117-108

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 111-96

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 98-105

Washington Wizards-New Orleans Pellicans 124-114

Dallas Mavericks-Boston Celtics 113-104

Golden State Warriors-Sacramento Kings 117-116

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs 135-129













Foto: Matteo Marchi