River Plate-Boca Juniors, Finale Copa Libertadores 2018: match rinviato per incidenti, si gioca oggi. Programma, orario d’inizio e tv

Il Superclasico è stato rinviato a oggi 25 novembre (ore 21.00 italiane). La sfida tra River Plate e Boca Juniors, finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica), doveva giocarsi ieri ma non si è scesi in campo a causa degli incidenti pre-partita: la Finale del Secolo, il match da urlo di Buenos Aires che deve incoronare la Regina del Continente, è stato rinviato per incidenti. Nel pomeriggio un violento attacco al pullman del Boca, fuori dal Monumental scontri tra tifosi e polizia che hanno portato a decine di arresti, alcuni calciatori hanno riportato delle ferite dopo l’assalto al pullmann (sassaiola e lancio di gas urticante, Tevez e Pablo Perez sono stati feriti insieme ad altri quattro compagni).



L’incontro dunque si giocherà nel pomeriggio locale, alle 21.00 italiane (in Argentina sono quattro ore indietro rispetto a noi). Si parte dal 2-2 della Bombonera. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

RIVER PLATE-BOCA JUNIORES: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

21.00 Finale Copa Libertadores 2018 – River Plate vs Boca Juniors

RIVER PLATE-BOCA JUNIORES: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn, piattaforma visibile su pc, tablet, smart tv, cellulari, consolle per videogiochi.













Foto: Natursports / Shutterstock.com