Nations League, i risultati di oggi: Olanda-Francia 2-0, la Germania retrocede in Serie B! Danimarca promossa

La Germania precipita nella Serie B della Nations League! Questa è la grande notizia della serata per quanto riguarda la neonata competizione organizzata dalla UEFA: l’Olanda ha infatti sconfitto la Francia per 2-0 grazie al gol di Wijnaldum al 44′ e al rigore trasformato da Depay al 95′, costringendo così i Campioni del Mondo 2014 alla retrocessione. Un durissimo colpo per la compagine teutonica che tra tre giorni tornerà in campo per affrontare l’Olanda ma anche vincendo non potrà risalire dall’ultimo posto nel gruppo A. Gli orange, invece, si sono presi la soddisfazione di sconfiggere gli attuali Campioni del Mondo e ora possono addirittura puntare al primo posto nel girone e alla qualificazione alla Final Four: dovranno almeno pareggiare contro la Germania. I transalpini si leccano le ferite e ora devono tifare la Germania per essere tra le quattro formazioni che si contenderanno il titolo la prossima estate.

La Danimarca conquista invece la promozione in Serie A vincendo lo scontro diretto col Galles in trasferta (1-2). I nordici sono passati in vantaggio al 42′ con Jorgensen, Braithwaite ha raddoppiato all’88’ ed è stato inutile il gol di Bale al 90′. L’Ucraina era già certa del salto di categoria e perde per 4-1 sul campo della Slovacchia che però per salvarsi dovrà battere anche la Repubblica Ceca. Nella terza serie arrivano invece due pareggi per 1-1 in Cipro-Bulgaria e Slovenia-Norvegia. Di seguito tutti i risultati di oggi venerdì 16 novembre in Nations League.

RISULTATI NATIONS LEAGUE (16 NOVEMBRE):

Olanda-Francia 2-0

Galles-Danimarca 1-2

Slovacchia-Ucraina 4-1

Cipro-Bulgaria 1-1

Slovenia-Norvegia 1-1

Gibilterra-Armenia 2-6

Liechtenstein-Macedonia 0-2













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com