Basket, nuovo infortunio per Nemanja Nedovic: tegola per l’Olimpia Milano

La sfortuna si è accanita su Nemanja Nedovic, giocatore dell’Olimpia Milano che è incappato in un nuovo infortunio. La guardia serba ha subito una recidiva dell’infortunio occorso tre settimane fa, ovvero una lesione dell’adduttore della coscia sinistra. Il giocatore era in campo nella vittoria di ieri contro il Darussafaka Istanbul in Eurolega, uno scontro di gioco purtroppo ha riproposto il problema fisico e ora il balcanico verrà rivalutato in tre settimane. Il forte giocatore dovrà dunque saltare almeno le prossime 4 partite di Eurolega (Vitoria, Barcellona, Zalgiris e Gran Canaria) oltre al big match di Serie A contro Venezia.

Credit Ciamillo