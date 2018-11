Finale Champions League 2019: dove e quando si gioca? Data, programma, orario e tv

La fase a gironi della Champions League di calcio è entrata nel vivo: dopo la quarta giornata il Barcellona ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, mentre i nomi delle altre quindici qualificate si conosceranno tra il 27 e 28 novembre e l’11 e 12 dicembre, quando andranno in scena la quinta e la sesta giornata.

Tutte le squadre italiane sono in piena corsa per staccare il pass per gli ottavi di finale: l’Inter è seconda nel Gruppo B alle spalle del Barcellona, il Napoli condivide il primo posto col Liverpool nel Gruppo C, così come la Roma nel Gruppo G con il Real Madrid, infine la Juventus è prima nel Gruppo H.

L’obiettivo per tutte le squadre però è quello di arrivare a giocarsi la “Coppa dalle grandi orecchie” che sarà messa in palio sabato 1 giugno 2019 alle ore 21.00. Teatro dell’ultima battaglia sportiva della competizione sarà lo stadio Wanda Metropolitano, che normalmente ospita le gare interne dell’Atletico Madrid.

L’atto conclusivo della più importante competizione europea calcistica per squadre di club verrà trasmesso in diretta tv su Sky e su Raiuno, mentre la diretta streaming sarà assicurata da SkyGo e RaiPlay. OA Sport come al solito vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale con pagelle live.

Champions League 2018-2019

Finalissima

Sabato 1 giugno 2019 ore 21.00

Stadio Wanda Metropolitano (Madrid)

diretta tv su Sky e Rai1

diretta streaming su SkyGo e RaiPlay

diretta live testuale in tempo reale su OA Sport













