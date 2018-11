Nations League 2019, Italia-Portogallo: quando si gioca e come vederla in tv. Orario e programma

L’Italia si gioca con il Portogallo il pass per la Final Four della Nations League 2019 di calcio. A San Siro gli azzurri, dopo aver evitato la retrocessione nella Lega B grazie alla vittoria con la Polonia, sognano ora di accedere alla fase finale del torneo e mettersi così definitivamente alle spalle la mancata qualificazione ai Mondiali. Per fare ciò l’Italia dovrà battere i lusitani e poi sperare in un risultato favorevole nella sfida tra quest’ultimi e i polacchi. All’andata il Portogallo si impose 1-0 con la rete di Andrè Silva, ma ora la squadra di Roberto Mancini sembra essere cresciuta sul piano del gioco ed è pronta a conquistare la vittoria.

Italia-Portogallo si giocherà sabato 17 novembre a San Siro con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Sabato 17 novembre

20.45 Italia-Portogallo, Nations League Gruppo 3, San Siro













Foto: marco iacobucci shutterstock