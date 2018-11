Nations League 2018-2019, i risultati di oggi. Olanda alle Final Four, Norvegia in Lega B, Slovacchia in Lega C

Si chiude col botto l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2018-2019. Nel match più importante di giornata, l’Olanda va a pareggiare in Germania per 2-2 estromettendo la Francia dalle Final Four, e accompagnandosi dunque a Svizzera, Portogallo e Inghilterra, che avevano già staccato il pass in precedenza.

Per l’Olanda si tratta di un risultato a suo modo gigantesco, perché gli ultimi anni non sono certo stati facili. A dir la verità, nemmeno la sfida con la Germania si era messa in discesa: pur già retrocessi in Lega B, i tedeschi hanno subito ingranato la quarta e si sono trovati sul 2-0 in venti minuti con Werner e Sane. Il finale di partita, però, ha regalato agli ospiti le soddisfazioni più inattese con Promes all’85’ e van Dijk, pilastro del Liverpool, al primo minuto di recupero.

In Lega B, la vittoria della Repubblica Ceca sulla Slovacchia per 1-0 con gol di Schick al 32′ ha l’effetto di mandare la nazione con cui un tempo era unita in Lega C. Da registrare anche lo 0-0 tra Danimarca e Irlanda, perfettamente inutile poiché l’una era già promossa e l’altra già retrocessa.

In Lega C, una battaglia che finisce con un espulso per parte vede la Norvegia espugnare Cipro per 0-2 e salire in Lega B con doppietta di Camara, mentre in sette minuti Ivanov e Zajc siglano l’1-1 tra Bulgaria e Slovenia. Quest’ultima finisce in Lega D, mentre Cipro è ancora in bilico.

In Lega D, infine, la Macedonia celebra la scalata in C col 4-0 su Gibilterra, mentre l’Armenia pareggia per 2-2 nel girone 4. Nel girone 1, invece, la Georgia, già da tempo qualificata, chiude con il 2-1 sul Kazakistan, mentre finisce a reti bianche tra Andorra e Lettonia.













Credits: kivnl / Shutterstock