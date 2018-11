Napoli-Psg stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Questa sera alle ore 21.00 si giocherà al San Paolo il big match di Champions League tra Napoli e PSG. Una sfida che potrebbe risultare decisiva per i partenopei, che con una vittoria andrebbero ad ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Caro Ancelotti ha giocato una grande partita al Parco dei Principi, vedendo sfumare il successo al 93’, ed ora è vogoliono rifarsi davanti al pubblico di casa. Mertens e Insigne sono pronti a regalare spettacolo, ma bisognerà soprattutto reggere in difese visto che dall’altra parte Tuchel potrà contare sull’attacco delle meraviglie con Di Maria, Neymar e Mbappé, mentre in porta tornerà Buffon.

Napoli-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Martedì 6 novembre

21.00 Napoli-PSG, Champions League Gruppo C, San Paolo













