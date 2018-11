Volley femminile, Supercoppa Italiana 2018: Conegliano-Novara. Data, programma, orario d’inizio e tv

Sabato 10 novembre si giocherà la Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley femminile. Novara e Conegliano si affronteranno al PalaVerde di Treviso nell’incontro che assegna il primo trofeo stagionale. L’Imoco giocherà in casa, le Campionesse d’Italia avranno il vantaggio del sostegno del proprio pubblico e cercheranno di conquistare l’ambito titolo contro la storica rivale che hanno sconfitto qualche mese fa nella serie che assegnava lo scudetto.

L’Igor vuole subito prendersi la rivincita e darà vita a un incontro assolutamente spettacolare e avvincente, una super sfida che scalderà tutto l’ambiente e che potrebbe essere il primo atto di un confronto pronto a replicarsi più volte nel corso dell’intera stagione. Da una parte le Pantere trascinate da Samanta Fabris, Kimberly Hill e Miriam Sylla; dall’altra le piemontesi che possono contare sul fenomeno Paola Egonu ma anche su Cristina Chirichella, Francesca Piccinini, Celeste Plak.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Conegliano-Novara, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 10 NOVEMBRE:

20.30 Finale Supercoppa Italiana 2018 – Imoco Volley Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara

SUPERCOPPA ITALIANA 2018: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley femminile sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo