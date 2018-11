LIVE Napoli-Psg, Champions League in DIRETTA: show al San Paolo, Mertens e Insigne vs Cavani, Neymar e Mbappé

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i partenopei in un match importante per la qualificazione agli ottavi di finale.

Gli azzurri di Carlo Ancelotti, attualmente secondi nel gruppo C a quota 5 punti, cercheranno la vittoria per garantirsi una chiara situazione di vantaggio nei confronti della compagine parigina, per poi giocarsi le chance di primato a Liverpool contro i Reds, attualmente in vetta con 5 punti. Il mister emiliano farà quasi sicuramente affidamento sulla coppia dei “piccoletti” Lorenzo Insigne e Dries Mertens che tanto bene sta facendo in questo momento, sempre con l’alternativa Milik tutt’altro che disprezzabile.

Sul versante ospite gli osservati speciali saranno Neymar, Mbappé e Di Maria, a segno nella gara d’andata termina 2-2 e con l’argentino protagonista del gol del pareggio a pochi minuti dal termine. E poi si preannuncia una gara speciale per l’uruguaiano Edinson Cavani che torna su questo campo da avversario dopo aver estasiato i tifosi napoletani lungamente. Un match, quindi, dai diversi significati.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

