MotoGP, Martin e Marquez in grande spolvero in FP1 al Montmelò. Bagnaia e Bastianini inseguono

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Jorge Martin la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Al Montmelò lo spagnolo della Ducati Pramac, leader del campionato dopo la spettacolare doppietta di Le Mans, è stato il più veloce del lotto in 1’39″579 sfruttando al meglio le gomme soft nuove montate per l’ultimo run.

Chi ha impressionato maggiormente è però Marc Marquez, secondo in 1’39″871 con la Ducati GP23 del Team Gresini a soli 292 millesimi dalla vetta girando per tutto il turno con un solo treno di pneumatici (soft-medium) e mettendo in mostra un passo davvero notevole dopo quasi 20 tornate.

Alle spalle dell’otto volte campione iridato troviamo tre piloti che hanno montato gomme nuove per il secondo run: il sudafricano Brad Binder (KTM) 3° a 0.379, il rookie iberico Pedro Acosta (KTM GasGas) 4° a 0.387 ed il catalano Aleix Espargarò (Aprilia) 5° a 0.472 dopo aver annunciato ieri il ritiro dalle corse a fine anno.

Riscontri interessanti sul ritmo per Alex Marquez, 6° a 0.708, mentre il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia non ha brillato particolarmente con gomme usate attestandosi in settima piazza a 0.724 dalla testa con la sua Ducati GP24 pagando dazio rispetto a MM93 a livello di consistenza. Completano la top10 Augusto Fernandez, Jack Miller e Augusto Fernandez. Più distanti gli altri italiani: 14° Fabio Di Giannantonio, 17° Luca Marini, 19° Enea Bastianini, 21° Franco Morbidelli e 22° Marco Bezzecchi.

CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA MOTOGP 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.579 16 19 351.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.871 5 19 0.292 0.292 349.5

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.958 21 21 0.379 0.087 352.9

4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’39.966 20 20 0.387 0.008 352.9

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.051 14 16 0.472 0.085 350.6

6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.287 5 19 0.708 0.236 347.2

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.303 7 18 0.724 0.016 350.6

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’40.338 18 20 0.759 0.035 351.7

9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.361 8 22 0.782 0.023 354.0

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’40.368 17 20 0.789 0.007 349.5

11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.380 4 17 0.801 0.012 346.1

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’40.397 17 17 0.818 0.017 349.5

13 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’40.422 15 18 0.843 0.025 347.2

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’40.493 7 17 0.914 0.071 345.0

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.493 5 19 0.914 352.9

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.553 15 15 0.974 0.060 350.6

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’40.628 15 18 1.049 0.075 348.3

18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.672 4 16 1.093 0.044 346.1

19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.689 5 20 1.110 0.017 350.6

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’40.692 12 20 1.113 0.003 343.9

21 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’40.783 11 16 1.204 0.091 349.5

22 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’40.794 11 18 1.215 0.011 349.5

23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’41.423 14 18 1.844 0.629 349.5