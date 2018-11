Andrea Dovizioso, GP Malesia MotoGP 2018: “Giornata produttiva, ottimo lavoro in vista della gara”

Andrea Dovizioso può ritenersi estremamente soddisfatto delle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha firmato il miglior tempo nella prima sessione e poi nella seconda si è concentrato sul passo gara, non puntando sul time-attack e chiudendo in settima posizione. Il pilota della Ducati, che in questo venerdì ha provato anche soft e media al posteriore, vuole essere assoluto protagonista in gara e sembra avere un ottimo feeling col circuito di Sepang tanto che le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky palesano grande ottimismo: “Nelle ultime due edizioni abbiamo vinto, ma sul bagnato, qua ci danno tutti per favoriti ma sull’asciutto non avevamo mai dato grandi prove di superiorità. Oggi la giornata è stata molto produttiva, rispetto ai test la GP-18 è totalmente diversa, ma siamo stati veloci, soprattutto il secondo turno è stato molto importante, perché dopo aver messo al sicuro la Q2 nelle PL1 abbiamo potuto concentrarci soltanto sulla gara. Ho provato due diversi set-up, e anche sulle gomme abbiamo fatto un bel lavoro. La gomma soft potrebbe essere un’opzione valida per la gara”.













