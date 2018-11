MotoGP, Test Valencia 2018 oggi (21 novembre): orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo

Dopo la prima giornata di ieri, si chiudono i test di Valencia 2018 riservati alla MotoGP. I piloti saranno nuovamente in pista per le ultime sette ore sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo (tre ore al mattino, altrettante al pomeriggio dopo la pausa pranzo) per un’altra sessione di capitale importanza. Vedremo se i dati raccolti nella giornata di ieri, ed i tempi realizzati, saranno confermati oppure verranno ribaltati.

In casa Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo inizieranno a sgomitare per il primato? Le Yamaha sapranno muovere passi importanti dopo due anni con poche soddisfazioni? La Ducati si confermerà ad altissimi livelli? Gli spunti di interesse saranno numerosi, per cui non ci rimane che seguire minuto per minuto l’azione sulla pista spagnola e iniziare a valutare quale scuderia si è mossa meglio in questi mesi a fari spenti.



La seconda giornata dei test sul circuito Ricardo Tormo saranno seguiti, ancora una volta, con copertura live da Sky Sport, sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208) per cui si potrà vedre anche su SkyGo su pc, smartphone o tablet. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle 7 ore dei primi test in vista del 2019. Di seguito il programma completo delle sessioni sul circuito spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO TEST VALENCIA 2018

Mercoledì 21 novembre

ore 10:00 – 17:00 Diretta SkySport MotoGP

Foto: Valerio Origo