MotoGP, Test Valencia 2018 oggi (20 novembre): orario d’inizio e come seguirli in tempo reale. Il programma completo

Oggi, 20 novembre, primo giorno di test a Valencia (Spagna) per il Circus della MotoGP. Sul Ricardo Tormo vedremo esibirsi le nuove “creature” che gareggeranno nel prossimo campionato e gli spunti non mancano.

Vedremo per la prima volta Jorge Lorenzo salire in sella alla Honda. Il centauro spagnolo, che ha salutato la Ducati non nel migliore dei modi per i problemi fisici patiti al polso destro, ha scelta una via complicata: affrontare il campione del mondo Marc Marquez e cercare di batterlo con sua stessa creatura. Un atto coraggioso quello di Jorge, che dopo non essere riuscito a centrare il l’obiettivo iridato con la Rossa per tutta una serie di motivi, vuole ottenere il meglio sulla moto giapponese.

In casa Yamaha ci si attendono dei grossi step. Stando alle indiscrezioni ci potrebbe essere un nuovo motore sulla M1, con un’elettronica diversa, sotto esplicita richiesta di Valentino Rossi. Il centauro italiano, terzo nella graduatoria complessiva del Mondiale, non è di certo soddisfatto dell’esito finale dell’annata.

E poi la Ducati. Quest’anno è stato forse quello delle occasioni perdute. Le cadute della prima parte del campionato hanno favorito Marquez, permettendogli di avere sempre un margine di sicurezza sulla concorrenza. La GP18 è cresciuta molto, specie nella seconda parte dell’annata, permettendo ad Andrea Dovizioso di vincere su tracciati dove non aveva mai immaginato: Brno, Misano e Valencia. Vittorie frutto di una crescita ma non ancora sufficiente per impensierire il “93”. E allora dalla mente di Gigi Dall’Igna e del suo staff dovrà venir fuori una moto che sappia essere performante nel turning oltre che in accelerazione e in frenata.

La prima giornata dei test sul circuito Ricardo Tormo saranno seguiti, ancora una volta, con copertura live da Sky Sport, sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208) per cui si potrà vedre anche su SkyGo su pc, smartphone o tablet. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle 6 ore dei primi test in vista del 2019. Di seguito il programma completo delle sessioni sul circuito spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO TEST VALENCIA 2018

Martedì 20 novembre

ore 10:00 – 13:00 Diretta SkySport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Diretta SkySport MotoGP













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo