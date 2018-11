MotoGP, Pagelle GP Malesia 2018: Valentino Rossi spreca, Marquez ringrazia, Dovizioso sparisce, Rins si conferma

Marc Marquez vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 ed ancora una volta è il primo della classe in MotoGP. In questa occasione, tuttavia, il campione del mondo ha avuto bisogno del generoso regalo di Valentino Rossi per festeggiare, mentre Alex Rins e Johann Zarco si sono meritati il podio. Andiamo, quindi, a distribuire le pagelle della gara di Sepang per capire chi può avere un plauso e chi, invece, una tirata d’orecchie. Qualche buon voto, diverse insufficienze, alcuni assenti ingiustificati nella gara malese!

LE PAGELLE DEL GP DI MALESIA 2018

MARC MARQUEZ (HONDA) – VOTO 9: Dopo il ritiro di Phillip Island voleva a tutti i costi chiudere in maniera diversa a Sepang. Rimonta dalla settima posizione e si mette alla caccia di Valentino Rossi. Senza la caduta del “Dottore” forse non avrebbe vinto, ma approfitta del ko del rivale e trionfa senza rubare nulla. Nono successo stagionale, che altro aggiungere?

VALENTINO ROSSI (YAMAHA) – VOTO 6: La media tra il 10 che avrebbe meritato in caso di vittoria, ed il 2 per l’errore che gli costa un successo che attende sin da Assen 2017. La gara del pilota di Tavullia fino a quel momento era perfetta. Scatto impressionante al via, ritmo inesorabile e gestione perfetta delle prime fasi. Tiene duro anche alla rimonta di Marquez e lo lascia sempre a 6-7 decimi di distacco. Quando sembrava indirizzato verso il successo cade malamente in curva 1 e getta tutto alle ortiche. Peccato!

ANDREA DOVIZIOSO (DUCATI) – VOTO 5: Negli ultimi due anni in Malesia aveva sempre dominato. Oggi, invece, non è prevenuto. La sua Desmosedici non è minimamente competitiva, probabilmente per il caldo torrido, ed il romagnolo sparisce dai radar sin da subito. Chiude in una anonima sesta posizione con 11 secondi dalla vetta. Giornataccia!

ALEX RINS (SUZUKI) – VOTO 8: Ancora un podio per lo spagnolo della Suzuki che chiude in rimonta e centra la piazza d’onore proprio all’ultimo giro. In questa stagione sta dimostrando che, quando può, è in grado di competere sempre con i migliori. In estasi!

JOHANN ZARCO (YAMAHA TECH3) – VOTO 7: Dopo tante chance sprecate, stavolta il francese non sbaglia e raccoglie un podio che sa di platino. Subisce il sorpasso di Rins proprio all’ultimo giro ma ormai la sua Yamaha era in netta difficoltà. Il prossimo anno in KTM sarà chiamato all’impresa, per il momento si gode questo bel risultato.

MAVERICK VINALES (YAMAHA) – VOTO 5.5: Arriva al traguardo in quarta posizione, ma non può certo essere soddisfatto. Nel polso aveva un ritmo decisamente migliore ma, ancora una volta, i suoi primi giri nelle retrovie gli costano tutta la gara. Era uno dei favoriti per il successo, ma conclude a 4.6 dalla vetta.

ANDREA IANNONE (SUZUKI) – VOTO s.v.: La sua domenica si chiude all’ultima curva del primo giro. Marquez lo passa e perde il controllo della sua Honda. Il pilota abruzzese si spaventa e scivola. Poteva fare molto di più visto il secondo posto di Rins. Da mangiarsi le mani!

DANILO PETRUCCI (DUCATI PRAMAC) – VOTO 4.5: Ancora una corsa anonima per Petrucci che, scattato dalla seconda fila, si ritrova subito nella pancia del gruppo, e non ne esce più. Arriva nono a 23 secondi, davvero un risultato poco incoraggiante.

Foto: Valerio Origo