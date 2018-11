MotoGP Highlights, il VIDEO del GP della Malesia. Vince Marquez, Valentino Rossi dà spettacolo e poi cade

Il GP della Malesia di MotoGP ha vissuto a lungo del duello tra gli acerrimi rivali Valentino Rossi e Marc Marquez. Il 39enne di Tavullia ha disputato la miglior gara della stagione, purtroppo non riuscendo a concluderla con il risultato sperato. In testa sin dalla partenza, il Dottore ha provato la fuga. Vistosi incalzato dalla rimonta dello spagnolo, il centauro italiano ha rischiato il tutto per tutto, scivolando nel corso del quartultimo giro. Un errore dettato dalla ferma volontà di giocarsi il successo a tutti i costi con una Yamaha finalmente competitiva. Rossi ha dimostrato che, a dispetto dell’età, con un mezzo competitivo è in grado ancora di giocarsela ad armi pari con chiunque. Giornata anonima, invece, per Andrea Dovizioso, mai in corsa per il podio con una Ducati sin da subito in crisi con le gomme. Andiamo a rivivere un GP della Malesia che ha offerto grandi emozioni.

