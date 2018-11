MotoGP, GP Valencia 2018: warm-up, Marc Marquez domina sul bagnato. Valentino Rossi ottimo terzo

Marc Marquez non conosce il dolore e domina il warm-up del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Asfalto bagnato al circuito Ricardo Tormo e pioggia insistente in questa zona della Spagna, si preannuncia una gara sull’acqua e il Campione del Mondo ha dato subito ottimi segnali: nonostante la caduta di ieri in qualifica, con annessa dislocazione della spalla sinistra, il padrone di casa ha dettato legge e ha stampato un interessante 1:40.154 infliggendo distacchi importanti agli avversari.



Il pilota della Honda ha infatti preceduto il sorprendente Aleix Espargarò su Aprilia di otto decimi ma sul bagnato risponde presente anche Valentino Rossi. Il Dottore, che dovrà scattare dalla sedicesima posizione in griglia di partenza, ha dimostrato di potere dire la sua in queste condizioni climatiche e chiude al terzo posto a 0.955 dal leader: il centauro di Tavullia potrebbe davvero lottare per un risultato importante a patto di recuperare subito diverse pozioni nelle prime battute della corsa.

Danilo Petrucci e Jack Miller si trovano sempre a loro agio sul bagnato, le Ducati del Team Alma Pramac sono quarta e quinta a 1.014 e 1.029, davanti ad Andrea Dovizioso che non riesce a trovare il bandolo della matassa (il vicecampione del mondo è sesto a 1.4 secondi). Franco Morbidelli ottimo settimo, Maverick Vinales solo undicesimo appena alle spalle di Andrea Iannone.

GP VALENCIA 2018, WARM-UP: RISULTATI E CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1’40.154

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.7 1’40.959 0.805 / 0.805

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1’41.109 0.955 / 0.150

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 306.8 1’41.168 1.014 / 0.059

5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 302.2 1’41.183 1.029 / 0.015

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.6 1’41.573 1.419 / 0.390

7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 298.8 1’41.583 1.429 / 0.010

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.5 1’41.590 1.436 / 0.007

9 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.7 1’41.795 1.641 / 0.205

10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1’41.809 1.655 / 0.014

11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.8 1’41.871 1.717 / 0.062

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.7 1’41.884 1.730 / 0.013

13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1’41.966 1.812 / 0.082

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 309.0 1’41.987 1.833 / 0.021

15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1’42.454 2.300 / 0.467

16 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1’42.458 2.304 / 0.004

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.2 1’42.469 2.315 / 0.011

18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 304.9 1’42.490 2.336 / 0.021

19 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 297.6 1’42.574 2.420 / 0.084

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.6 1’42.726 2.572 / 0.152

21 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.7 1’42.774 2.620 / 0.048

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 300.9 1’42.936 2.782 / 0.162

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 297.9 1’43.665 3.511 / 0.729

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 301.5 1’45.068 4.914 / 1.403













Foto: Valerio Origo