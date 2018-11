MotoGP, GP Valencia 2018: si chiude la stagione con l’incognita meteo, per una gara con tanti candidati al successo

Probabilmente non avrà grande appeal il Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP, dato che non consegnerà il titolo iridato come successo l’anno scorso, ma la gara che si correrà alle ore 14.00 sul circuito intitolato a Ricardo Tormo racchiude in sè numerosi spunti. Il primo, e più importante, riguarda il meteo. La pioggia, come pare, dovrebbe tornare protagonista in maniera copiosa, per sparigliare in maniera ancora più ampia lo scenario dell’ultimo GP della stagione che, già di per sè, ha sempre un clima particolare.

In secondo luogo, non di minor importanza, le condizioni di Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, si è lussato la spalla (clicca qui per il video) nel corso della Q2 di ieri (la stessa che si era infortunato nei festeggiamenti di Motegi) e, gioco forza, non potrà essere al 100%. Il padrone di casa voleva chiudere l’annata vincendo di fronte al proprio pubblico, in questo modo il suo obiettivo diviene più complicato, ma non certo impossibile, dato che, nonostante il dolore, è stato in grado di chiudere in quinta posizione.

Con un Marquez così, dunque, per gli avversari si tratta di una situazione da non lasciarsi sfuggire. Su tutti, Maverick Vinales (clicca qui per le sue parole), autore della pole position (clicca qui per la cronaca), e sempre più a suo agio su una M1 che, finalmente, ha iniziato a portare vicina al suo stile di guida. Chi, ovviamente, non sarà da meno, sarà Andrea Dovizioso, autore del terzo tempo in qualifica, e pronto a vendere cara la pelle laddove, dodici mesi fa, vide svanire i suoi sogni di titolo iridato. Attenzione ad altri due protagonisti: Alex Rins e Danilo Petrucci. Lo spagnolo scatterà dalla seconda casella della griglia e proverà con tutte le forze a chiudere in bellezza un campionato che lo ha visto crescere in maniera esponenziale, mentre il nostro alfiere potrebbe eccellere soprattutto se la pioggia farà la sua apparizione sul tracciato.

Tanti spunti, dunque, e tanti possibili vincitori. No, non ci siamo dimenticati di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, ma i due ex compagni in Yamaha stanno facendo troppa fatica da quando sono sbarcati a Valencia. Il maiorchino partirà in 13esima posizione, con tanti acciacchi, mentre il “Dottore” sarà addirittura 16esimo con una M1 che, sul viscido, non gli dà il giusto feeling. In una gara condizionata dalla pioggia tutto può accadere, per cui, mai come oggi, il Gran Premio della Comunità Valenciana sembra uno dei più imprevedibili e spettacolari del campionato. Sarà così? E se Dani Pedrosa all’ultima gara della carriera..? No, questa è un’altra storia…

Foto: Valerio Origo