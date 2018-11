VIDEO Marc Marquez cade a Valencia: spalla lussata, poi torna in sella ed è quinto in qualifica!

Marc Marquez si è procurato una seria lussazione della spalla durante le qualifiche del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo è caduto a metà della Q2 e l’articolazione gli è uscita, si è involato ai box, è riuscito a farla rientrare ed è tornato in sella conquistando un ottimo quinto posto. Di seguito il VIDEO della caduta di Marc Marquez.

💢 @marcmarquez93 big crash on Q2 lap 1

The World Champion crashed at T4 of the Circuit Ricardo Tormo, leaving the circuit holding that shoulder he dislocated celebrating in Japan#MotoGP | 🎥https://t.co/gTa24HP3ek pic.twitter.com/1iv7pxqbme

— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) November 17, 2018