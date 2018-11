MotoGP, GP Valencia 2018: risultati e classifica qualifiche. Pole di Maverick Vinales davanti a Rins e a Dovizioso. Marquez 5° con spalla lussata, Valentino Rossi 16°

Seconda pole stagionale per lo spagnolo Maverick Vinales nell’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP a Valencia (Spagna). L’alfiere della Yamaha ha ottenuto il miglior crono (1’31″312) mettendosi alle spalle l’altro iberico Alex Rins (Suzuki), in ritardo di appena 68 millesimi, e Andrea Dovizioso (Ducati) distante 0″080. Qualifiche tiratissime nelle quali Marc Marquez è incappato in una caduta, e nonostante un problema serio alla spalla, ha portato a casa una quinta piazza (+0″130) significativa, dietro alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci (+0″102). Settima posizione per Andrea Iannone con l’altra Suzuki (+0″317) mentre grandi difficoltà per Valentino Rossi e Jorge Lorenzo che partiranno in sedicesima e tredicesima piazza al termine di un time-attack deludente.

Q2– Pronti via e Marquez perde l’anteriore della Honda e finisce nella ghiaia. Lo spagnolo accusa un problema alla spalla sinistra, la stessa che si era lussato nei festeggiamenti per il suo settimo titolo iridato a Suzuka.

MARQUEZ GOES DOWN! It looks like he has an issue with that problematic left shoulder… Turn 4 been catching plenty of riders out as usual at the #ValenciaGP pic.twitter.com/vlrt2vnmjJ — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) November 17, 2018

#MM93 back to his pit box, a quick stop to check his shoulder in the truck, and now back in the garage… #ValenciaGP pic.twitter.com/66ytUp4hwL — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) November 17, 2018

Un problematica che si ripete ma Marc, non curandosi del dolore, corre ai box, si fa curare l’arto e prova l’impresa di salire in sella. In tutto questo nel primo run Petrucci, con la Ducati Pramac, interpreta alla grande la pista ottenendo il tempo di 1’31″531 con 455 millesimi di vantaggio su Rins (Suzuki) e con 0″488 su Dovizioso (Ducati). Si dà il via al secondo tentativo e si rivede sul tracciato Marquez che spinge come se non ci fosse un domani mentre Vinales si porta davanti a tutti (1’31″359). Ultimo colpo per i piloti e sono fuochi d’artificio per i centauri: cade Johann Zarco (Yamaha), quando era in vantaggio sul leader, chiudono Rins (2°) a 68 millesimi e Dovizioso (3°) a 80 e Petrucci si prende la quarta piazza (a 0″102) davanti ad uno stoico Marquez, quinto a 0″130. Iannone è settimo sull’altra Suzuki a 0″317 dalla vetta.

L’ORDINE DEI TEMPI DELLA Q2 (TOP10) – GP VALENCIA 2018 – MOTOGP

POS # RIDER GAP 1 25 M. VIÑALES 1:31.312 2 42 A. RINS +0.068 3 4 A. DOVIZIOSO +0.080 4 9 D. PETRUCCI +0.102 5 93 M. MARQUEZ +0.130 6 44 P. ESPARGARO +0.265 7 29 A. IANNONE +0.317 8 41 A. ESPARGARO +0.318 9 26 D. PEDROSA +0.828 10 43 J. MILLER +0.833

Q1 – Notte fonda per Lorenzo e Valentino Rossi. L’asfalto umido/asciutto non dà grande feeling allo spagnolo e all’italiano che non vanno oltre il terzo (+0″518) e sesto tempo (+1″070) nel primo stint delle qualifiche. Per l’iberico, sicuramente, le condizioni precarie del polso hanno inciso negativamente nella guida della GP18 mentre per Valentino tante difficoltà nei cambi di direzione e nell’inserimento in curva in sella alla M1. Con questi risultati Jorge partirà 13° e il “Dottore” 16°. Sarà una gara complessa per entrambi. Ad accedere alla Q2 sono dunque Andrea Iannone (Suzuki), autore di un tempo strepitoso di 1’31″382, sfruttando molto bene il riferimento offertogli dall’iberico Maverick Vinales (Yamaha), secondo a 0″476 dalla vetta e qualificato anch’egli alla seconda fase del time-attack.

#MotoGP Q1 🏁 Taking the chequered flag almost in tandem – it's @andreaiannone29 and @maverickmack25 who will be going through to Q2!#JL99 finishes 3rd to qualify 13th and #VR46 6th to go 16th on the grid.#ValenciaGP pic.twitter.com/x6EKiuZ9ju — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) November 17, 2018

L’ORDINE DEI TEMPI DELLA Q1 – GP VALENCIA 2018 – MOTOGP

POS # RIDER GAP 1 29 A. IANNONE 1:31.382 2 25 M. VIÑALES +0.476 3 99 J. LORENZO +0.518 4 30 T. NAKAGAMI +0.546 5 21 F. MORBIDELLI +1.003 6 46 V. ROSSI +1.070 7 12 T. LUTHI +1.163 8 17 K. ABRAHAM +1.165 9 19 A. BAUTISTA +1.186 10 6 S. BRADL +1.326













