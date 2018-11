MotoGP, GP Valencia 2018: piove a dirotto, bandiera rossa durante le prove libere 1!

Intensità della pioggia aumentata a dismisura e bandiera rossa inevitabile. Non c’è stata la possibilità, se non per pochissimi minuti, di girare sulla pista intitolata a Ricardo Tormo: sono state fermate le prove libere 1 per quanto riguarda la MotoGP per l’ultimo Gran Premio del Mondiale, quello di Valencia. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto in terra iberica che ha costretto la direzione di gara ad interrompere il tutto per non mettere a repentaglio l’incolumità dei motociclisti. Si attende, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per scendere in pista.

RED FLAG 🚩 The session has been halted due to track conditions #ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/PYk1IN8Apu — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) November 16, 2018













Foto: Valerio Origo