MotoGP, GP Valencia 2018: le previsioni meteo. Attesa tanta pioggia per la gara di domenica. Tempo più clemente per le qualifiche?

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per l’ultima prova stagionale del Motomondiale 2018. Il GP di Valencia già nelle prove libere odierne è stato colpito dalla pioggia, che ha costretto la direzione di gara a fermare con la bandiera rossa le PL1 della MotoGP, salvo poi far ripartire il tutto dopo una breve interruzione. Bisognerà stare attenti però per tutto il week-end, con le precipitazioni che sono annunciate anche sabato e domenica, soprattutto nella giornata dedicata alle gare, mentre più clemente dovrebbe essere il tempo per le qualifiche.

Previsioni meteo GP Valencia 2018

Sabato 17 novembre

12 pioggia debole 15.3° NE 15 / 17 moderato 0.2 mm modeste 13 pioggia debole 15.4° NE 14 / 18 moderato 0.2 mm modeste 14 coperto 15.6° NE 14 / 18 moderato – assenti –

Domenica 18 novembre

11 temporale 14.2° NE 27 / 32 moderato 1.3 mm consistenti 12 temporale 14.3° ENE 28 / 32 moderato 1.4 mm consistenti 13 temporale 14.3° ENE 29 / 34 moderato 1.5 mm consistenti 14 temporale 14.4° ENE 30 / 35 moderato 1.4 mm consistenti 15 temporale 14.3° ENE 31 / 36 forte 1.5 mm consistenti













Foto: Valerio Origo