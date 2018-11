MotoGP, GP Valencia 2018: a che ora inizia la gara? Come vederla gratis e in chiaro. Il programma su TV8

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00. PIOVE A VALENCIA

Il Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP, prenderà il via oggi alle ore 14 con buone possibilità che si corra su pista bagnata. Il maltempo ha caratterizzato il fine settimana valenciano sin dalla prima sessione del venerdì, con i vari specialisti del bagnato come Danilo Petrucci e Jack Miller che hanno dimostrato di poter tenere testa ai tempi del sette volte campione iridato Marc Marquez in condizioni di pista ibride. Il fenomeno di Cervera si presenta all’ultima corsa della stagione con il titolo già in tasca e con la voglia di chiudere in bellezza un’annata perfetta con la decima vittoria del 2018 (aveva fatto meglio in top class solo nel 2014). Gli italiani daranno battaglia ai padroni di casa spagnoli su una pista tradizionalmente favorevole ai vari Lorenzo, Pedrosa e Marquez, i quali si sono aggiudicati le ultime sei edizioni del GP, mentre l’ultimo centauro azzurro che ha centrato la vittoria a Valencia nella classe regina è stato Marco Melandri nel 2005.

La gara comincerà alle ore 14.00 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e su Sky al canale Sky Sport MotoGP. Inoltre OASport vi garantirà la copertura dell’evento con la consueta DIRETTA LIVE testuale dell’ultima gara della stagione.

DOMENICA 18 NOVEMBRE

ore 14.00 GP VALENCIA (diretta TV8)













