MotoGP, GP Malesia 2018: risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales e Valentino Rossi i migliori su asfalto umido, Marquez (4°) e Dovizioso (7°) non rischiano

E’ della Yamaha di Maverick Vinales il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, a Sepang, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo con il crono di 2’11″476 ha preceduto il compagno di squadra Valentino Rossi di 0″948 e di 1″427 la Ducati Pramac dell’australiano Jack Miller.

Una sessione molto condizionata dall’asfalto umido per via delle difficoltà di drenaggio del circuito malese. Dopo gli ultimi lavori, infatti, alcune curve faticano ad asciugarsi nonostante il sole presente. Per questo, all’inizio del turno, tanti piloti sono stati costretti a girare con le gomme da bagnato proprio perché alcune zone del tracciato si presentavano in condizioni non “dry“. Il più bravo è stato appunto Vinales, guadagnando un margine importante nei confronti di tutti e facendo la differenza. Comunque buona anche la prova del “Dottore” che ancora una volta dimostra di apprezzare questo layout.

Scorrendo la classifica troviamo in quarta posizione Marc Marquez, sulla Honda, a 1″531 dalla vetta mentre Michele Pirro (5°), collaudatore della Ducati ufficiale a 2″054, si è messo alle spalle l’altra GP18 di un Andrea Dovizioso (7°), che ha preferito non rischiare più di tanto, rimanendo a 2″312 dalla M1 dell’iberico. Una condotta, se vogliamo, comune allo stesso Marquez che, incamerando informazioni, non ha spinto come avrebbe potuto. Ricordiamo che Marc scatterà dalla settima casella per la penalità comminatagli nel corso delle qualifiche, dopo aver ostacolato Andrea Iannone nel suo “giro buono”. Pilota di Vasto che, sulla Suzuki, ha concluso 23° in questo warm-up.

CLASSIFICA WARM-UP GP MALESIA 2018 – MOTOGP

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’11.476 9 9 299.8

2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’12.424 7 8 0.948 0.948 297.2

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 2’12.903 10 10 1.427 0.479 301.5

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’13.007 9 9 1.531 0.104 308.8

5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 2’13.530 8 8 2.054 0.523 294.3

6 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’13.631 7 8 2.155 0.101 301.8

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’13.788 7 8 2.312 0.157 294.3

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’13.847 5 7 2.371 0.059 308.7

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 2’13.934 3 9 2.458 0.087 303.8

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’14.305 7 9 2.829 0.371 294.2

11 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 2’14.458 8 9 2.982 0.153 286.0

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’14.496 9 9 3.020 0.038 294.1

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 2’14.587 3 7 3.111 0.091 299.0

14 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’14.625 4 8 3.149 0.038 292.6

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’14.940 4 8 3.464 0.315 295.8

16 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 2’14.978 5 7 3.502 0.038 285.8

17 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 2’15.743 5 8 4.267 0.765 285.7

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’15.932 4 7 4.456 0.189 301.2

19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’15.952 7 8 4.476 0.020 273.2

20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’16.048 8 8 4.572 0.096 295.0

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’16.141 4 8 4.665 0.093 286.3

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’16.218 9 9 4.742 0.077 287.6

23 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’20.917 3 4 9.441 4.699 281.0











Foto: Valerio Origo