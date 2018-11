MotoGP, GP Malesia 2018: come vedere la gara in differita e replica in tv. Gli orari su Sky e TV8

Il Motomondiale è giunto ormai in dirittura d’arrivo con la penultima tappa della stagione 2018 che si è disputata questo weekend a Sepang per il Gran Premio della Malesia. La caotica giornata di sabato, in cui la pioggia ha pesantemente condizionato il turno di prove della MotoGP, ha portato la direzione gara ad una rivoluzione degli orari per le gare delle tre classi. Il programma è stato infatti anticipato di due ore per cercare di portare a termine le gare con un buon margine di sicurezza. La classe regina ha già incoronato il suo re ben due weekend fa a Motegi, con il settimo titolo iridato nel Motomondiale di Marc Marquez. In Moto2 e Moto3 la situazione è invece rimasta in bilico sino alla vigilia della gara malese, con la volata finale tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira (Moto2) e tra Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio (Moto3) che è giunta così in equilibrio al penultimo appuntamento stagionale.

Per vedere le gare delle tre classi del Motomondiale in differita saranno disponibili le repliche integrali delle corse in chiaro su TV8 a partire dalle ore 11 italiane, mentre Sky Sport MotoGP manderà in onda diverse repliche dalle 10.15 in poi. Di seguito la programmazione completa delle repliche delle gare del Gran Premio della Malesia 2018, penultima tappa del Motomondiale.

Repliche su TV8:

11.00 GARA MOTO3

12.15 GARA MOTO2

14.00 GARA MOTOGP

Repliche su SkySport MotoGP

GARA MOTOGP: ore 11.15, 14.00, 17.00, 21.00, 00.00

GARA MOTO2: ore 10.15, 16.00, 20.00, 23.00

GARA MOTO3: ore 13.30, 18.00, 01.30













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo