Moto3, GP Malesia 2018: risultati e classifiche qualifiche. Pole di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio (13°) indietro

E’ sempre Jorge Martin a fare la voce grossa quando si tratta di spingere e massimizzare la prestazione nella minima cilindrata. Il pilota spagnolo della Honda, leader della graduatoria generale, conquista l’undicesima pole stagionale nelle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di Moto3, con il crono di 2’11″731 a precedere la coppia di italiani composta da Marco Bezzecchi (a 0″032) e da Tony Arbolino (a 0″334).

Un riscontro che fa capire come domani assisteremo ad un grande duello tra i due in lizza per il campionato. Qualifiche al cardiopalma in cui entrambi si sono giocati le proprie chance all’ultimo giro non senza qualche rischio per il romagnolo sulla KTM. Il “Bezz“, infatti, è riuscito per pochi secondi a completare il giro di lancio prima che venisse esposta la bandiera a scacchi, per le difficoltà nell’accedere la moto ai box. Tuttavia Marco è riuscito a centrare una prima fila importante che gli permetterà di marcare da vicino il rivale di quest’annata. Molto bene anche Arbolino, sull’altra Honda del Team Marinelli Snipers. Sfruttando il riferimento di Martin, il centauro italiano ha ottenuto un buon terzo posto nel time-attack, essendo dotato anche di buona velocità propria.

Scorrendo la graduatoria troviamo i nostri Enea Bastianini (sesto a 0″491 dalla vetta), sulla Honda del Leopard Racing, mentre Niccolò Antonelli completa la top-10 (decimo a 948 millesimi da leader), in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse. Solo 13° invece l’altro centauro in lizza per il Mondiale Fabio Di Giannantonio. Il compagno di squadra del poleman non è andato oltre il 13° posto (2’12″797) e sarà costretto ad una gara in rimonta. Non un’impresa impossibile per lui, considerando l’effetto scia su questo circuito.

CLASSIFICA QUALIFICHE MOTO3 – GP MALESIA 2018

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 2’11.731 13 13 223.7

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 2’11.763 11 11 0.032 0.032 224.6

3 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 2’12.065 14 14 0.334 0.302 226.2

4 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 2’12.081 10 10 0.350 0.016 225.4

5 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’12.211 13 13 0.480 0.130 224.1

6 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 2’12.222 13 13 0.491 0.011 225.3

7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’12.543 11 11 0.812 0.321 224.9

8 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 2’12.627 11 11 0.896 0.084 225.3

9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 2’12.637 11 11 0.906 0.010 225.7

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’12.679 11 11 0.948 0.042 225.4

11 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’12.748 7 12 1.017 0.069 224.5

12 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’12.763 11 14 1.032 0.015 224.8

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 2’12.797 12 12 1.066 0.034 226.8

14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’12.812 9 14 1.081 0.015 225.6

15 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’12.873 4 4 1.142 0.061 220.9

16 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’12.940 15 15 1.209 0.067 226.7

17 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’12.975 13 13 1.244 0.035 218.2

18 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’13.089 11 11 1.358 0.114 224.3

19 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 2’13.113 12 12 1.382 0.024 224.5

20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’13.160 12 12 1.429 0.047 226.8

21 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 2’13.181 11 11 1.450 0.021 227.1

22 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2’13.644 11 11 1.913 0.463 224.1

23 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’13.679 4 11 1.948 0.035 222.7

24 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 2’13.718 4 11 1.987 0.039 224.3

25 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 2’13.955 9 12 2.224 0.237 225.7

26 9 Apiwath WONGTHANANO THA VR46 Master Camp Team KTM 2’14.502 6 10 2.771 0.547 225.6

27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 2’14.692 12 12 2.961 0.190 224.7

28 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team HONDA 2’14.868 10 13 3.137 0.176 223.7













