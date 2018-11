Moto3, GP Malesia 2018: Jorge Martin trionfa ed è campione del mondo! Marco Bezzecchi è quinto, sul podio Dalla Porta e Bastianini

A Sepang il destino della minima cilindrata si è compiuto. Jorge Martin (Honda) è campione del mondo di Moto3. Lo spagnolo ha vinto il penultimo round iridato in Malesia e, approfittando del quinto posto di Marco Bezzecchi (KTM), ha concluso i giochi. Sul podio oltre all’iberico la coppia della Honda Leopard Racing composta da Lorenzo Dalla Porta (+3″556) e da Enea Bastianini (+3″757). Nella top-10 troviamo anche Fabio Di Giannantonio, sesto a 4″106 dalla vetta, compagno di squadra di Martin, Tony Arbolino (ottavo), in sella alla Honda Marinelli Snipers a 4″704 dal vincitore, e poi Niccolò Antonelli (decimo) sulla Honda del SIC58 Squadra Corse, a 4″715 dal trionfatore.

HE HAS DONE IT! @88jorgemartin is WORLD CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/V1sCbdHjy3 — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) November 4, 2018

Una gara, come ci si aspettava, estremamente combattuta con tanti piloti in lizza per la vittoria fin dall’inizio, decisi a far proprio il successo. La gestione dello spagnolo, in questo senso, è stata perfetta: salvare le gomme nelle prime battute per poi effettuare il cambio di passo negli ultimi 5 giri e creare quel gap incolmabile per gli inseguitori. Uno strappo da finisseur, utilizzando un termine tipico del mondo del ciclismo, che ha permesso all’alfiere della Honda di liberarsi della compagnia di tutti e vincere in solitaria e aggiudicarsi il titolo.

Ci ha provato Bezzecchi. A lungo in vetta, a “sportellare” con tutti, non è stato in grado di seguire il suo rivale nelle ultime tornate, forse anche perché le sue gomme non gliel’hanno consentito. Ha dato tutto quello che poteva il “Bezz” e le lacrime di delusione a fine corsa ci stanno per un centauro che, comunque, ha dimostrato quest’anno grande velocità. Il quinto posto, certo, non può soddisfarlo.

Tornando alla cronaca, la lotta per il secondo posto nella quale Marco è stato coinvolto ha finito per premiare il duo della Honda Leopard Racing, a testimonianza delle ottime prestazioni delle moto nipponiche, in cui a prevalere è stato Dalla Porta davanti a Bastianini. Un ultimo giro fatto di sorpassi e contro-sorpassi in cui anche Di Giannantonio e Arbolino sono stati in lotta per la top-3 ma poi si sono dovuti accontentare di una sesta ed ottava piazza un po’ amara che non descrive degnamente la portata della loro corsa.

ORDINE D’ARRIVO GP MALESIA 2018 – MOTO3

1 25 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 38’34.799 146.5

2 20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 38’38.355 146.3 3.556

3 16 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 38’38.556 146.3 3.757

4 13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 38’38.594 146.3 3.795

5 11 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 38’38.894 146.2 4.095

6 10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 38’38.905 146.2 4.106

7 9 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 38’39.031 146.2 4.232

8 8 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 38’39.503 146.2 4.704

9 7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 38’39.506 146.2 4.707

10 6 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 38’39.514 146.2 4.715

11 5 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 38’39.526 146.2 4.727

12 4 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 38’39.900 146.2 5.101

13 3 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 38’41.191 146.1 6.392

14 2 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 38’41.862 146.1 7.063

15 1 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 38’42.152 146.0 7.353

16 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 38’42.277 146.0 7.478

17 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team HONDA 38’42.425 146.0 7.626

18 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 38’48.642 145.6 13.843

19 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 38’54.791 145.2 19.992

20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 39’01.477 144.8 26.678

21 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 39’08.983 144.4 34.184

22 9 Apiwath WONGTHANAN THA VR46 Master Camp Team KTM 39’09.267 144.3 34.468

23 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 40’12.186 140.6 1’37.387













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo