Classifica Mondiale Moto3 2018: Jorge Martin è campione del mondo, Marco Bezzecchi in seconda piazza dopo il GP a Sepang

A Sepang il destino della minima cilindrata si è compiuto. Jorge Martin (Honda) è campione del mondo di Moto3. Lo spagnolo ha vinto il penultimo round iridato in Malesia e, approfittando del quinto posto di Marco Bezzecchi (KTM), ha concluso i giochi. Un successo meritato quello dell’iberico che gli permette così di affrontare l’ultimo round di Valencia in grande tranquillità. Un vero peccato per Bezzecchi, che comunque ha lottato fino alla fine.

CLASSIFICA MONDIALE 2018 DI MOTO3

Pos. Rider Bike Nation Points 1 Jorge MARTIN Honda SPA 240 2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 214 3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 205 4 Enea BASTIANINI Honda ITA 166 5 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 151 6 Aron CANET Honda SPA 128 7 Gabriel RODRIGO KTM ARG 116 8 Jakub KORNFEIL KTM CZE 115 9 Albert ARENAS KTM SPA 107 10 Marcos RAMIREZ KTM SPA 95













