Moto2, GP Valencia 2018: risultati e classifiche prove libere 1. Iker Lecuona il più veloce sul bagnato davanti a Marquez e Oliveira, Bagnaia 6°

Lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) si conferma uno specialista del bagnato e stampa il miglior tempo (1.46.705) nelle prime prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento del Mondiale Moto2. La sessione si è svolta in condizioni di asfalto bagnato che è migliorato costantemente sino a metà turno, per poi peggiorare nuovamente a causa di un nuovo scroscio di pioggia abbastanza improvviso. La pioggia è cessata dopo pochi minuti, permettendo ai piloti di fare i migliori tempi personali negli ultimi giri del run conclusivo. Il californiano Joe Roberts (NTS RW Racing GP) è stato in vetta alla classifica a lungo ma ha chiuso in quarta posizione staccato di 1.002 da Lecuona e alle spalle dell’iberico Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS), secondo a 0.798, ed il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), terzo a 912 millesimi dalla vetta.

Il primo italiano è stato Lorenzo Baldassarri, il quale si è migliorato all’ultimo giro utile chiudendo in quinta posizione ad 1.008, mentre il campione del mondo Francesco “Pecco” Bagnaia non ha spinto al massimo per non prendersi rischi inutili stampando un 1:47.931, che gli è valso il sesto tempo. Buona prestazione per il tedesco Marcel Schrotter, settimo ad 1.284, completano la top10 il sudafricano Steven Odendaal, 8° a 1.492, l’iberico Joan Mir, 9° a 1.702, ed il francese Fabio Quartararo, staccato di 1.727 dal miglior tempo. Attardato Brad Binder, che ha fatto segnare il quindicesimo tempo a più di 2″ di ritardo, mentre Luca Marini ha terminato il turno addirittura in 24ma posizione a 2″7 dal leader.

CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTO2

1 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 249.9 1’46.705

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 256.8 1’47.503 0.798 / 0.798

3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 252.9 1’47.617 0.912 / 0.114

4 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 249.9 1’47.707 1.002 / 0.090

5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 252.0 1’47.713 1.008 / 0.006

6 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.4 1’47.931 1.226 / 0.218

7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 251.5 1’47.989 1.284 / 0.058

8 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 252.5 1’48.197 1.492 / 0.208

9 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.4 1’48.407 1.702 / 0.210

10 20 Fabio QUARTARARO FRA HDR Heidrun – Speed Up Speed Up 254.6 1’48.432 1.727 / 0.025

11 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 251.9 1’48.437 1.732 / 0.005

12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 250.1 1’48.521 1.816 / 0.084

13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 251.3 1’48.569 1.864 / 0.048

14 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 249.6 1’48.579 1.874 / 0.010

15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 253.6 1’48.787 2.082 / 0.208

16 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 254.0 1’48.908 2.203 / 0.121

17 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 251.1 1’49.031 2.326 / 0.123

18 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.2 1’49.110 2.405 / 0.079

19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.4 1’49.122 2.417 / 0.012

20 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.8 1’49.191 2.486 / 0.069

21 3 Lukas TULOVIC GER Forward Racing Team Suter 246.2 1’49.204 2.499 / 0.013

22 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 251.0 1’49.306 2.601 / 0.102

23 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 252.8 1’49.494 2.789 / 0.188

24 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.9 1’49.495 2.790 / 0.001

25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.9 1’49.541 2.836 / 0.046

26 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 248.1 1’49.755 3.050 / 0.214

27 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 248.0 1’49.842 3.137 / 0.087

28 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 252.3 1’50.123 3.418 / 0.281

29 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 248.0 1’50.856 4.151 / 0.733

30 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 250.7 1’51.064 4.359 / 0.208













Foto: Valerio Origo