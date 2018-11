Moto2, GP Valencia 2018: prove libere 2. Iker Lecuona domina sul bagnato, Bagnaia nelle retrovie

Iker Lecuona conferma di essere il mago della pioggia durante le prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale Moto2. L’acqua ha dominato la scena della seconda sessione, la pioggia ha dettato legge in terra spagnola in tutto questo venerdì e dovrebbe presentarsi anche domenica in gara mentre le qualifiche dovrebbero svolgersi sull’asciutto. In queste condizioni di asfalto non c’è storia e il padrone di casa primeggia in 1:48.695, 77 millesimi meglio del finlandese Niki Tuuli della Petronas Sprinta Racing. Buon terzo posto di Lorenzo Baldassarri a 0.219, il pilota della Pons HP40 sembra trovarsi a suo agio in queste situazioni e andrà tenuto in seria considerazione alla pari dell’inatteso statunitense Joe Roberts, quarto a tre decimi dal leader.



Il portoghese Miguel Oliveira si trova in sesta posizione a 0.424 da Lecuona, appena davanti a Simone Corsi (a 0.440). Francesco Bagnaia, fresco Campione del Mondo con la Kalek dello Sky Racing Team, si trova soltanto in tredicesima posizione a un secondo dal primatista mentre il compagno di squadra Luca Marini è addirittura 27esimo a 2.5 secondi; non va meglio a Mattia Pasini e Andra Locatelli che sono oltre la ventesima posizione.

GP VALENCIA 2018, PROVE LIBERE 2: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 245.7 1’48.695

2 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 246.2 1’48.772 0.077 / 0.077

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 247.5 1’48.914 0.219 / 0.142

4 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 244.1 1’48.986 0.291 / 0.072

5 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 250.1 1’49.031 0.336 / 0.045

6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 250.7 1’49.119 0.424 / 0.088

7 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.4 1’49.135 0.440 / 0.016

8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.9 1’49.224 0.529 / 0.089

9 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 245.5 1’49.342 0.647 / 0.118

10 20 Fabio QUARTARARO FRA HDR Heidrun – Speed Up Speed Up 248.9 1’49.566 0.871 / 0.224

11 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 245.2 1’49.596 0.901 / 0.030

12 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 246.3 1’49.637 0.942 / 0.041

13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.9 1’49.788 1.093 / 0.151

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.5 1’49.899 1.204 / 0.111

15 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.0 1’49.959 1.264 / 0.060

16 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.4 1’49.972 1.277 / 0.013

17 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 245.6 1’49.982 1.287 / 0.010

18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 246.8 1’49.991 1.296 / 0.009

19 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 245.5 1’50.063 1.368 / 0.072

20 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 250.6 1’50.127 1.432 / 0.064

21 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 249.8 1’50.137 1.442 / 0.010

22 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.3 1’50.256 1.561 / 0.119

23 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 250.8 1’50.296 1.601 / 0.040

24 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.8 1’50.587 1.892 / 0.291

25 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 243.1 1’50.595 1.900 / 0.008

26 3 Lukas TULOVIC GER Forward Racing Team Suter 242.8 1’51.108 2.413 / 0.513

27 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.6 1’51.179 2.484 / 0.071

28 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 247.0 1’51.555 2.860 / 0.376

29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 248.3 1’51.665 2.970 / 0.110

30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 242.3 1’52.921 4.226 / 1.256

31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.9 1’53.127 4.432 / 0.206

32 70 Tommaso MARCON ITA HDR Heidrun – Speed Up Speed Up













Foto: Valerio Origo