Moto2, GP Malesia 2018: risultati e classifiche prove libere. Alex Marquez il più veloce, Luca Marini (3°) davanti a Bagnaia (4°)

Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore nel computo della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, in sella alla sua Kalex EG 0,0 Marc VDS, ha ottenuto il best time odierno di 2’06″928, issandosi in vetta alla classifica proprio negli ultimi minuti. Una sfida contro il cronometro palpitante che ha visto cambiare più volte il nome del leader, a dimostrazione del grande equilibrio in questa categoria.

Alle spalle del fratellino di Marc Marquez troviamo la Speed Up (MB Conveyors – Speed Up) del francese Fabio Quartararo, distanziato di appena 30 millesimi dalla vetta, autore anch’egli di un ultimo giro fantastico, pennellando letteralmente il t-4. Il centauro transalpino merita attenzione per quel che potranno dirci le qualifiche e la gara nella media cilindrata. A seguire la coppia dello Sky Racing Team VR46 composta da Luca Marini (3° a +0″161) e da Francesco Bagnaia (4° a +0″178). Prestazioni molto ravvicinate tra i due con Marini che ha usufruito del riferimento del teammate nel suo ultimo tentativo per scalare la classifica. Dal canto suo “Pecco” ha lavorato molto in prospettiva gara e i riscontri sembrano essere positivi anche nell’ottica della sfida iridata con Miguel Oliveira. Il portoghese della KTM si è classifica al settimo posto, a 0″623 da Marquez, non trovando grande velocità nel secondo e terzo settore del circuito malese.

Bel Paese ben rappresentato nella top-10 anche per merito di Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri. Il “Paso“, lungamente davanti a tutti, non è riuscito a trovare il giro buono nella simulazione del time-attack, terminando quinto a 179 millesimi dal capoclassifica. Una prima giornata positiva per il romagnolo, comunque, valutando la costanza esibita in pista. Per quanto concerne il centauro del Team Pons l’ottava posizione a 0″677 dal vertice sta a significare che ancora c’è da lavorare ma il “Balda” vorrà essere della partita per le posizioni che contano.

CLASSIFICA TEMPI MOTO2 – PROVE LIBERE- GP MALESIA 2018

1 73 EG 0,0 Marc VDS A.MARQUEZ SPA KALEX 2’08.351 15 2’06.928 13

2 20 MB Conveyors – Speed Up F.QUARTARARO FRA SPEED UP 2’09.307 17 2’06.958 17 0.030 0.030

3 10 SKY Racing Team VR46 L.MARINI ITA KALEX 2’08.666 17 2’07.089 13 0.161 0.131

4 42 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KALEX 2’08.575 15 2’07.106 11 0.178 0.017

5 54 Italtrans Racing Team M.PASINI ITA KALEX 2’08.565 15 2’07.107 4 0.179 0.001

6 22 Swiss Innovative Investors S.LOWES GBR KTM 2’09.376 15 2’07.315 12 0.387 0.208

7 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 2’09.267 16 2’07.551 11 0.623 0.236

8 7 Pons HP40 L.BALDASSARRI ITA KALEX 2’08.754 17 2’07.605 12 0.677 0.054

9 87 Tech 3 Racing R.GARDNER AUS TECH 3 2’08.918 18 2’07.644 15 0.716 0.039

10 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 2’09.780 15 2’07.685 10 0.757 0.041

11 40 Pons HP40 A.FERNANDEZ SPA KALEX 2’09.094 11 2’07.797 13 0.869 0.112

12 9 Federal Oil Gresini Moto2 J.NAVARRO SPA KALEX 2’09.508 16 2’07.808 15 0.880 0.011

13 23 Dynavolt Intact GP M.SCHROTTER GER KALEX 2’09.303 7 2’07.819 13 0.891 0.011

14 45 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAGASHIMA JPN KALEX 2’08.996 13 2’07.991 11 1.063 0.172

15 27 Swiss Innovative Investors I.LECUONA SPA KTM 2’08.724 15 2’08.128 11 1.200 0.137

16 16 NTS RW Racing GP J.ROBERTS USA NTS 2’11.309 17 2’08.171 12 1.243 0.043

17 5 Italtrans Racing Team A.LOCATELLI ITA KALEX 2’10.542 14 2’08.237 14 1.309 0.066

18 97 Dynavolt Intact GP X.VIERGE SPA KALEX 2’10.419 10 2’08.250 15 1.322 0.013

19 2 SAG Team J.RAFFIN SWI KALEX 2’09.227 14 2’08.632 11 1.704 0.382

20 24 Tasca Racing Scuderia Moto2 S.CORSI ITA KALEX 2’10.849 14 2’08.663 13 1.735 0.031

21 36 EG 0,0 Marc VDS J.MIR SPA KALEX 2’09.745 15 2’08.732 9 1.804 0.069

22 4 NTS RW Racing GP S.ODENDAAL RSA NTS 2’10.357 14 2’08.826 17 1.898 0.094

23 66 Petronas Sprinta Racing N.TUULI FIN KALEX 2’10.759 16 2’09.013 11 2.085 0.187

24 57 MB Conveyors – Speed Up E.PONS SPA SPEED UP 2’11.251 17 2’09.120 14 2.192 0.107

25 89 IDEMITSU Honda Team Asia K.PAWI MAL KALEX 2’09.831 15 2’09.184 15 2.256 0.064

26 77 Kiefer Racing D.AEGERTER SWI KTM 2’09.743 15 2’09.507 5 2.579 0.323

27 95 Nashi Argan SAG Team J.DANILO FRA KALEX 2’11.190 16 2’09.538 12 2.610 0.031

28 30 Tech 3 Racing D.EKKY PRATAM INA TECH 3 2’11.598 16 2’09.665 12 2.737 0.127

29 32 Forward Racing Team I.VIÑALES SPA SUTER 2’11.542 15 2’10.949 9 4.021 1.284

30 21 Tasca Racing Scuderia Moto2 F.FULIGNI ITA KALEX 2’13.886 13 2’11.055 14 4.127 0.106

31 18 Marinelli Snipers Team X.CARDELUS AND KALEX 2’13.784 15 2’12.217 12 5.289 1.162

32 50 Forward Racing Team R.SUCIPTO INA SUTER 2’15.654 15 2’13.167 5 6.239 0.950













Foto: Valerio Origo