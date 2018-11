Mondiale scacchi 2018, Spareggio Caruana-Carlsen: a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming. Il programma completo

Il Mondiale 2018 di scacchi si assegnerà tramite gli spareggi in programma mercoledì 28 novembre. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, infatti, hanno pattato le 12 partite disputate in modalità classica: per la prima volta nella storia, la serie si è conclusa senza alcuna vittoria e dunque tutto è rimandato alla giornata decisiva al termine della quale avremo comunque un trionfatore. I due giocatori si sfideranno in partite con modalità rapida: quattro incontri (due col bianco, altrettanti col nero), 25 minuti a disposizione per le proprie mosse, 10 secondi di incremento a tratto. Il giocatore che avrà ottenuto il maggior numero di successi nell’arco dei quattro incontri si laurerà Campione del Mondo, in caso di ulteriore parità si procederà con un’ulteriore fase di spareggio.



Non si è mai arrivati ai match blitz, la terribile modalità lampo: in quel caso il norvegese e lo statunitense si incrocereranno in una coppia di partite (una col bianco e l’altra col nero) con 5 minuti a disposizione per muovere e 3 secondi di incremento dopo ogni mossa, vince chi conquista almeno 1,5 punti nell’arco dei due incontri e in caso di parità si ripeterà questa procederà per cinque volte. In caso di ulteriore parità allora spazio al micidiale Armageddon: il bianco ha 5 minuti per muovere e deve vincere la partita per conquistare il titolo, il nero avrà a disposizione solo 4 minuti ma potrà accontentarsi anche della patta per guadagnarsi il trionfo totale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio degli spareggi del Mondiali di scacchi 2018 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Le partite saranno in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

16.00 Spareggi Mondiale scacchi 2018

MONDIALE SCACCHI 2018: COME SEGUIRE GLI SPAREGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite saranno in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Foto: Shutterstock