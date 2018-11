Maverick Vinales, GP Valencia MotoGP 2018: “Felicissimo di aver fatto la pole in Spagna. Ho capito come sfruttare la Yamaha”

Maverick Vinales conquista la pole position del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale di MotoGP in Spagna. Il centauro iberico della Yamaha ha dato seguito all’ottimo momento di forma vissuto, ricordando il successo in Australia.

Per Maverick, infatti, dopo una stagione fatta di tanti bassi e poco alti, questo è un risultato che rilancia le sue quotazioni in vista della corsa domenicale, dove vorrà recitare un ruolo di primo piano: “Sono felicissimo. Abbiamo fatto un gran lavoro quest’oggi, riuscendo a trovare il giusto assetto con la moto. Dopo la Thailandia abbiamo capito come lavorare con quello che abbiamo. Non era facile in queste condizioni visto che abbiamo girato sull’umido/asciutto. Veloce sul bagnato? Mi sento forte anche in quest’ultimo caso.

Un Vinales che l’anno prossimo cambierà un po’ di cose, dal numero sul cupolino al capotecnico: “Sono convinto che le novità in vista dell’anno prossimo saranno importanti per me. Io ho bisogno di serenità per rendere al 100% e so in che modo lavoreremo con i nuovi innesti”.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo