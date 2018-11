Marc Marquez, GP Valencia MotoGP 2018: “Chiudo una stagione quasi perfetta, da 9.5 in pagella”

Marc Marquez ha toccato numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP, l’ultimo della stagione. Lo spagnolo ha parlato del suo campionato appena concluso, di cosa si aspetta dal futuro, sin dai test di martedì e mercoledì, senza dimenticare una menzione per l’addio di Dani Pedrosa e un “benvenuto” a Jorge Lorenzo. Il Campione del Mondo in carica ha iniziato parlando delle sue sensazioni al termine di un lungo anno, nel quale ha centrato il suo quinto alloro iridato: “Arrivo a Valencia con ottime sensazioni pronto per affrontare l’ultima gara della stagione – spiega il Cabroncito – Sono reduce dalla vittoria di Sepang, alla quale tengo in maniera particolare, dato che quello malese non è mai stato uno dei circuiti nei quali mi sono espresso meglio. Ora, però, siamo pronti per l’ultimo impegno del campionato. Purtroppo le previsioni parlano di brutto tempo lungo tutto il corso del fine settimana ed è un peccato, perché credo che tutti avrebbero preferito l’asciutto e, soprattutto, temperature meno rigide. Dal mio punto di vista, comunque, non voglio cambiare il mio piano di lavoro, per cui progredire passo dopo passo, sessione dopo sessione”.

Dopo tante parole, il pilota di Cervera è chiamato a darsi il voto nella pagella virtuale del suo Mondiale 2018: “Mi darei 9.5 – ammette Marquez – Non posso darmi un 10 pieno, ma la stagione è stata davvero quasi perfetta”.

Il giovedì di Valencia ha preso il via con l’iscrizione del suo compagno di scuderia, Dani Pedrosa, nella Hall of Fame del motociclismo: “Una giornata speciale, senza dubbio. Dani merita assolutamente la Hall of Fame e, da lunedì, sarà davvero particolare non averlo al mio fianco nei box. Dopotutto da quando sono arrivato in MotoGP, nel 2013, è sempre stato il mio compagno. Un compagno leale, un grande pilota, con il quale ho battagliato in pista, ma con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto fuori dalle gare. Ho grande rispetto per lui e, sicuramente, ho imparato tanto da Dani. Per lui, e per tutto il team, sarà un weekend speciale, dovremo salutare una leggenda del Motomondiale”.

Da Dani Pedrosa si passerà a Jorge Lorenzo in casa Honda. Un cambio che, ovviamente, non spaventa il numero 93, ma lo stimola ulteriormente: “Martedì iniziano i test qui a Valencia, e anche l’avventura di Jorge Lorenzo nel team Honda Repsol. La squadra è pronta ad accogliere un nuovo pilota, con un carattere diverso rispetto a Dani e uno stile di guida decisamente differente. Sarà interessante vedere in quanto tempo saprà adattarsi passando dalla Ducati alla Honda, ma dal mio punto di vista so che dovrò concentrarmi solo su di me, e pensare a conoscere la moto edizione 2019. La nuova stagione è già pronta a partire”.

Foto: Valerio Origo