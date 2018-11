Maratona New York 2018, tutti gli italiani da seguire. 3159 iscritti, nessun top runner

3159 iscritti: questo è il numero ufficiale degli italiani che domenica 4 novembre parteciperanno alla Maratona di New York 2018, la 42 km più prestigiosa e importante al mondo che è ormai giunta alla sua 49^ edizione. L’Italia sarà la Nazione straniera più rappresentata, i nostri connazionali hanno nettamente battuto i contingenti di Francia e Gran Bretagna, dunque li vedremo in massa per le strade della Grande Mela con l’obiettivo di giungere al traguardo nel minor tempo possibile e per ottenere il risultato che sperano. Dunque plotone estremamente nutrito e cresciuto rispetto alle 3000 unità dell’anno scorso ma purtroppo privo i top runners: non ci saranno azzurri nei primi gruppi di merito, cioè quelli con gli accrediti migliori che comprendono gli atleti che si giocheranno il successo.

Puntavamo tantissimo su Sara Dossena, sesta dodici mesi fa all’esordio sulla distanza e poi sesta anche agli ultimi Europei, ma la quasi 34enne bergamasca ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto a causa di un problema muscolare che si era acutizzato una decina di giorni fa in concomitanza dei Campionati Italiani di mezza. Dunque bandiera bianca per l’ex triathleta che sperava di migliorare il risultato della passata stagione e sul Ponte di Verrazzano non avremo nessun big in grado di giocarsi una posizione di vertice. Saranno però coinvolti Stefano Baldini e Daniele Meucci che ha seguito la preparazione di dieci podisti all’interno di un progetto scientifico che pone i big data analytics e l’intelligenza artificiale al servizio dello sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Joseph Sohm / Shutterstock.com