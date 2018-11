Maratona New York 2018: quanti podisti si sono iscritti? Numeri da record, 50000 podisti e oltre 3000 italiani!

Oltre 50000 podisti sono pronti per vivere uno dei giorni più belli della propria vita: oggi saranno al via della Maratona di New York 2018 che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Non solo la corsa dei big che si daranno battaglia per la vittoria (Kamworor e Keitany i favoriti delle due prove) ma anche tantissimi amatori per le strade della Grande Mela, tutti desiderosi di arrivare a Central Park nel minor tempo possibile.

L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 3159 iscritti, cioè con il contingente più elevato tra le Nazioni straniere anche se purtroppo non potremo contare su dei top runner dopo la rinuncia di Sara Dossena. Un notevole incremento della presenza dei nostri connazionali rispetto alle 3000 unità dell’anno scorso grazie ai quali siamo riusciti a lasciarci alle spalle Francia (2513), Gran Bretagna (1977) e Germania (1508) mentre ovviamente davanti a tutti ci sono gli USA che hanno sfiorato le 40000 presenze.













Foto: Joseph Sohm / Shutterstock.com