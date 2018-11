Maratona New York 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 4 novembre si corre la Maratona di New York 2018, la 42 km più prestigiosa e conosciuta del mondo che come da tradizione si disputa nel primo giorno di festa del mese. Oltre 50000 runners gremiranno le strade della Grande Mela, la corsa si snoderà lungo i cinque quartieri della metropoli statunitense: partenza sul Ponte di Verrazzano e arrivo a Central Park, nel mezzo di passaggi per il Queens e il Bronx, si attraverseranno alcuni dei luoghi più noti della città dove i continui saliscendi metteranno a dura prova tutti i podisti pronti a vivere un’emozione unica nel suo genere.

Mary Keitany è la grande favorita al femminile e va a caccia del tris ma attenzione alla Flanagan che si è imposta dodici mesi fa. Al maschile tutti contro Kamworor che vuole la tripletta ma Tola e Desisa proveranno a contrastarlo. L’Italia sarà rappresentata da oltre 3000 podisti, il nostro contingente è il più numeroso tra i Paesi stranieri anche se purtroppo non avremo top runner visto che Sara Dossena si è dovuta chiamare fuori a causa di un infortunio dell’ultimo minuto.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Maratona di New York 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e RaiSport, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 4 NOVEMBRE:

15.20 Partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 Partenza Maratona maschile (professionisti)

16.15 Seconda onda (amatori)

16.40 Terza onda (amatori)

17.00 Quarta onda (amatori)

MARATONA NEW YORK 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Europsort, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













