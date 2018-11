Maratona New York 2018: oggi spettacolo nella Grande Mela! Favoriti, percorso, italiani in gara, programma

Oggi domenica 4 novembre si corre la Maratona di New York 2018, la 42,195 km più celebre e importante del mondo con oltre 50000 runners che affolleranno le strade della Grande Mela. Si preannuncia grande spettacolo in questa giornata così attesa nella metropoli statunitense: alcuni dei migliori atleti si daranno battaglia per la vittoria ma soprattutto ci saranno tantissimi amatori che desiderano vivere l’esperienza di questa corsa e che sperano di arrivare al traguardo di Central Park nel minor tempo possibile.

La magia si rinnova per la 49^ volta, questa Maratona ormai è un simbolo che identifica New York nel mondo e richiama l’attenzione di migliaia di turisti e appassionati che si sono dati appuntamento come tradizione nella prima domenica del mese di novembre. Kamworor e Keitany sembrano i grandi favoriti della vigilia ma le due corse saranno molto aperte, purtroppo non ci saranno italiani tra i top runners dopo il ritiro forzato di Sara Dossena a causa di un problema fisico dell’ultimo minuto. L’Italia sarà la Nazione straniera più rappresentata con oltre 3000 podisti pronti per prendere il via sul Ponte di Verrazzano e desiderosi di giungere fino a Central Park. Scopriamo di più sulla Maratona di New York 2018 con la nostra guida completa e dettagliata.

MARATONA NEW YORK 2018: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

La Maratona di New York 2018 si corre oggi domenica 4 novembre a partire dalle ore 15.20 con lo start della prova femminile che precede di trenta minuti il via della gara maschile. Questo per quanto riguarda i professionisti che si sfideranno per la vittoria, poi a seguire tutte le varie onde che permetteranno agli oltre 50000 runners di partire in maniera scaglionata in base ai loro tempi personali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della Maratona di New York 2018.

DOMENICA 4 NOVEMBRE:

15.20 Partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 Partenza Maratona maschile (professionisti)

16.15 Seconda onda (amatori)

16.40 Terza onda (amatori)

17.00 Quarta onda (amatori)

MARATONA NEW YORK 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Maratona di New York è uno degli eventi sportivi più importante dell’anno e proprio per questo motivo godrà di una copertura televisiva davvero eccezionale in modo da non perdersi davvero nulla dell’evento. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdersi neanche un minuto dell’evento nella Grande Mela.

MARATONA NEW YORK 2018: IL PERCORSO DAL PONTE DI VERRAZZANO A CENTRAL PARK

Il percorso della Maratona di New York 2018 è molto esigente con un dislivello verticale di 253 metri. Per questo è difficile realizzare tempi di spessore, a differenza di quanto accade ad esempio a Berlino. La partenza sul mitico ponte di Verrazzano è in salita, un miglio circa per raggiungere la “vetta” con conseguente discesa che conduce verso il quartiere di Brooklyn: è questa la parte più scorrevole dell’intero percorso, caratterizzata da lunghi tratti in falsopiano con il passaggio alla mezza nei pressi di Pulanski Bridge. Si procederà in questo modo fino al 24° chilometro quando inizia la salita del ponte del Queensborough, lunga circa 800 metri per attraversare l’East River dove potrebbe anche soffiare del vento. Si entra a tutti gli effetti nel Queens e incomincia la 1st Avenue, un rettilineo di cinque chilometri con continui saliscendi che metteranno a dura prova tutti i maratoneti. Siamo tra il 27° e il 32° chilometro, molto spesso la corsa si risolve qui (e per gli amatori questo tratto incide tantissimo sul cronometro).

Usciti dalla 1st Avenue si entra nel quartiere del Bronx, strade di Haarlem relativamente piatte per dirigersi verso il centro di Manhattan. Si entra a Central Park al 38° chilometro (dalla 5th Avenue, all’altezza della 90th Street): nel polmone verde della Grande Mela si conclude la gara con un continuo saliscendi prima del traguardo e della soddisfazione per avere completato la fatica.

MARATONA NEW YORK 2018: I FAVORITI DELLA GARA MASCHILE

Geoffrey Kamworor riuscì a imporsi lo scorso anno e va a caccia del bis. Forte di un personale di 2h06:12 (a Berlino 2012, lo scorso anno corse in 2h10:53), il keniano se la dovrà vedere con una concorrenza spietata.

Spiccano su tutti i temibili etiopi guidati da Tamirat Tola, bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 sui 10000 metri e argento iridato nel 2017 nella Maratona, capace di un personale di 2h04:06 (a Dubai 2017). Da tenere in forte considerazione anche Lelisa Desisa, argento ai Mondiali 2013 e con un personale di 2h04:45 (Dubai 2013), già capace di imporsi a Boston nel 2013 e nel 2015, due volte terzo a New York (2015 e 2017) ma anche secondo quattro anni fa: questa sarà la volta buona per alzare le braccia al cielo?

Molto atteso anche l’altro etiope Shura Kitata perché ha corso in 2h04:49 a Londra pochi mesi fa ed è stato capace di vincere a Roma lo scorso anno. Tra i papabili per il successo anche il 26enne keniano Daniel Wanjiru (ha già vinto ad Amsterdam e Londra), il 24enne keniano Festus Talam e Alphonce Simbu, bronzo agli ultimi Mondiali. La pattuglia a stelle e strisce non sembra poter dire molto (i migliori sono Abdi Abdirahman, Jared Ward e Shadrack Biwott), l’Europa si affiderà al britannico Chris Thompson che può puntare a una top 10 e attenzione al 43enne Bernard Lagat che, dopo un glorioso passato in pista, si cimenta con la Maratona.

MARATONA NEW YORK 2018: LE FAVORITE DELLA GARA FEMMINILE

Mary Keitany è la favorita indiscussa della prova femminile. La 36enne keniana, che ha già trionfato nella Grande Mela nel 2015 e nel 2016, si presenta con l’obiettivo di mettere il terzo sigillo ed entrare nella storia dove ha già un posto grazie al record mondiale siglato lo scorso anno (2h17:01 in gara esclusivamente femminile a Londra). L’africana vuole riscattare il secondo posto del 2017 quando a sorpresa venne sconfitta da Shalane Flanagan, sublime statunitense che si presenterà ai nastri di partenza nel tentativo di realizzare una nuova impresa.

Ci sono tante altre pretendenti al successo come ad esempio la statunitense Molly Huddle (2h28:13 dodici mesi fa, sarà alla seconda 42 km della carriera) ma anche l’altra americana Desiree Linden che quest’anno ha trionfato a sorpresa a Boston con un rilevante 2h22:38. Non poteva mancare Vivian Cheruiyot, Campionessa Olimpica di Rio 2016 sui 5000 metri e che cercherà di dimostrare il suo livello anche su questa distanza che correrà soltanto per la quarta volta (ma ha vinto a Londra). A completare il parterre delle favorite saranno le etiopi Mamitu Daska (terza nel 2017), Netsanet Gudeta (iridata della mezza) e Rahma Tusa (due volte prima a Roma).

MONTEPREMI MARATONA NEW YORK 2018: QUANTI SOLDI SI GUADAGNANO

Premi davvero molto ricchi per la Maratona di New York 2018, i due vincitori guadagneranno infatti 100mila dollari (circa 86mila euro). Ci saranno però premi anche per i migliori piazzati: i secondi si dovranno accontentare di 60mila dollari (circa 41mila euro) mentre i terzi vedranno salire il proprio conto in banca di 40mila dollari (circa 55mila euro). Sono previsti premi fino al decimo classificato in quest’ordine: 25mila, 15mila, 10mila, 7500, 5000, 2500, 2000 dollari.

MARATONA NEW YORK 2018: INVASIONE DI ITALIANI NELLA GRANDE MELA

Saranno più di 3000 gli italiani presenti alla Maratona di New York anche se purtroppo nessuno sarà tra i top runner vista l’assenza all’ultimo minuto di Sara Dossena che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio. La nostra Nazione è la più rappresentate tra quelle straniere, il nostro contingente è nettamente più numeroso rispetto a quelli di Francia, Gran Bretagna e Germania. Un’ulteriore dimostrazione di affetto da parte dei podisti italiani per la gara nella Grande Mela che si contraddistingue per il suo fascino davvero unico.













