Maratona New York 2018 LIVE, orario d’inizio e come guardarla in tv e diretta streaming. Il palinsesto completo e il programma

Ormai tutto è pronto a New York dove oggi domenica 4 novembre si correrà la celeberrima Maratona, la più importante e prestigiosa 42 km dell’intero calendario internazionale, la corsa per eccellenza che richiama l’attenzione dei media e di tutti gli appassionati per la sua grandezza e per la sua unicità. La 49^ edizione della Maratona di New York si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, oltre 50000 runners si ritroveranno sul Ponte di Verrazzano per prendere parte all’evento che si concluderà come da tradizione a Central Park: le strade della Grande Mela saranno vive di passione, i cinque quartieri della metropoli statunitense vivranno come sempre una giornata unica nel loro genere.

Mary Keitany è la grande favorita al femminile e va a caccia del tris ma attenzione alla Flanagan che si è imposta dodici mesi fa. Al maschile tutti contro Kamworor che vuole la tripletta ma Tola e Desisa proveranno a contrastarlo. L’Italia sarà rappresentata da oltre 3000 podisti, il nostro contingente è il più numeroso tra i Paesi stranieri anche se purtroppo non avremo top runner visto che Sara Dossena si è dovuta chiamare fuori a causa di un infortunio dell’ultimo minuto.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della Maratona di New York 2018. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario dell’evento che sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e RaiSport.

DOMENICA 4 NOVEMBRE:

15.20 Partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 Partenza Maratona maschile (professionisti)

16.15 Seconda onda (amatori)

16.40 Terza onda (amatori)

17.00 Quarta onda (amatori)

MARATONA NEW YORK 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Europsort, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com